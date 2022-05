A pochi giorni dalla finale, i fan di Amici sono stati spiazzati da una notizia che non si aspettavano. Alex Wyse e Luigi Strangis hanno firmato un contratto con una casa discografica "sconosciuta", un'etichetta indipendente che ha tra i suoi fondatori gli ex allievi Briga e Giordana Angi. Dubbi da parte dei sostenitori dei due cantanti sul progetto, a partire dalla scelta di far uscire gli album dei ragazzi a quasi un mese di distanza dalla fine del talent-show.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Domenica 15 maggio terminerà la ventunesima edizione di Amici: a tarda notte, infatti, sarà proclamato il vincitore di quest'anno tra i sei ragazzi che hanno conquistato la maglia dorata.

Gli scommettitori puntano tutto su due allievi per la vittoria: Alex e Luigi, infatti, sono considerati i favoriti sia dai fan che dai giornalisti.

A pochi giorni da questo importante verdetto, i due cantanti sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per una novità che riguarda il loro futuro nel mondo della musica.

Nelle ultime ore, infatti, si è saputo che il 3 e il 10 giugno saranno pubblicati i primi album dei cantautori, intitolati "Strangis" e "Non siamo soli".

La scelta di far uscire i due ep a circa tre settimane dalla finalissima, ha lasciato un po' perplessi i telespettatori, ma il motivo di tutto sarebbe da ricercare nel progetto discografico che i due hanno sposato.

I finalisti di Amici uniti anche dopo il programma

La mattina dell'11 maggio, infatti, sul web ha cominciato a circolare una notizia un po' spiazzante su Strangis e Wyse.

Un po' a sorpresa, i due protagonisti di Amici 21 hanno deciso di firmato un contratto discografico con un'etichetta indipendente e non con una major: i primi album di Alex e Luigi, infatti, saranno pubblicati da "21co", una casa discografica nata proprio in questi giorni e che vede tra i suoi fondatori due ex allievi del talent-show molto amati.

Dando un'occhiata ai profili Instagram di Mattia Briga e di Giordana Angi, i fan hanno scoperto che ci sono anche loro dietro al progetto che coinvolge due finalisti di quest'anno, ovvero i più amati dal pubblico.

Nonostante le divergenze dell'ultimo periodo, Luigi e Alex hanno deciso di proseguire il percorso post Amici legandosi alla stessa etichetta, un modo come un altro per rimanere vicini al mondo del quale hanno fatto parte per mesi.

I commenti degli spettatori di Amici

Da quando sul web si è diffusa la notizia della presenza di Alex e Luigi tra gli artisti seguiti da una nuova etichetta discografica indipendente, che ha trai suoi fondatori Briga e Giordana Angi, i fan si sono subito esposti per palesare tutto il loro scetticismo a riguardo.

"Gli inediti hanno ottenuto risultati mediocri e al di sotto delle aspettative. Possibile che le major non abbiano voluto investire su di loro. Vediamo come se la cavano con gli album", "Non ha molto senso non puntare su di loro perché non hanno avuto il disco d'oro subito", questi sono alcuni pareri di chi non comprende la scelta di Wyse e di Strangis di non legarsi ad una casa discografica importante per cavalcare l'onda della visibilità che ha dato loro Amici da settembre ad oggi.

Non si sa, però, se siano stati i ragazzi a preferire la "21co" oppure se questa sia stata l'unica opzione a loro disposizione: fatto sta che dal 15 maggio i due cantautori inizieranno un percorso musicale restando legati al "mondo di Amici" e alle persone con le quali hanno lavorato a stretto contatto per tanto tempo.

Prima di questo, però, i sostenitori di Alex e Luigi vogliono sapere se sarà uno di loro a vincere il talent-show oppure se Sissi, Michele, Serena o Albe avranno la meglio in extremis.