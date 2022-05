Giulia Lisioli ha affrontato per la prima volta pubblicamente la rottura con Blanco. Durante una diretta su TikTok, la giovane ha preso la parola per commentare la fine della sua storia con il cantante.

La giovane Giulia ha voluto chiarire che ormai ha superato il momento più difficile e ha colto l'occasione per augurare il meglio a Blanco e alla nuova fidanzata. Insomma, pare che per lei ormai Riccardo Fabbriconi faccia parte del passato.

Lo sfogo su TikTok dell'ex di Blanco

"È stato un periodo molto difficile", ha esordito Giulia sui social, ammettendo di aver pensato dopo la fine del suo amore con Blanco di chiudere tutti i profili.

Poi però ha metabolizzato l'accaduto, capendo che certe cose possono succedere e si devono superare ed andare avanti.

"Lui ha preso delle scelte, spero che possa stare bene con l’altra persona: io l’ho superata", ha proseguito la giovane che poi ha speso delle parole di rispetto per la nuova compagna di Blanco, Martina Valdes, affermando di dispiacersi quando lei viene presa di mira perché in realtà non è stata la causa della rottura.

Poiché tiene molto al cantante, la ragazza ha chiarito da ora in poi non parlerà più di Riccardo, inoltre ha voluto chiarire il significato di un video postato su TikTok. La ragazza, dopo aver visto che Banco durante un concerto ha dedicato a Martina 'Afrodite', canzone precedentemente dedicata proprio a lei, aveva infatti pubblicato un post con una dicitura che molti hanno interpretato come una frecciatina.

'POV: Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda': questo il testo 'incriminato'. A tal proposito Giulia ha spiegato che la cosa l'ha fatto sorridere ma non era un modo per colpire Martina o Blanco.

La storia finita tra Giulia e Blanco

La storia d'amore tra Giulia e Riccardo, nata ben prima che il cantante avesse successo, è terminata poco dopo la vittoria a Sanremo con Brividi in compagnia di Mahmood.

Durante un'intervista radiofonica, il cantautore aveva dichiarato di vivere alti e bassi con Giulia, poi da lì a poco è giunta la rottura definitiva.

Mentre Lisioli cancellava dai social tutti gli scatti che la vedevano protagonista con l'ormai ex fidanzato, di lì a poco Blanco baciava in un locale pubblico un'altra: Martina Valdes, ballerina di 19 anni con un grande seguito su TikTok, ha infatti conquistato il cuore di Blanco. In ogni caso, adesso Giulia pare pronta ad andare avanti, ma ha già chiarito che in nessun'altra occasione pubblica tornerà a parlare del suo ex.