Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Marina Giulia Cavalli (Ornella Bruni), Giorgia Gianetiempo (Rossella Graziani), Ilenia Lazzarin (Viola Bruni), Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Marzio Honorato (Renato Poggi) e Patrizio Rispo (Raffaele Giordano). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 6 al 10 giugno 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Vi segnaliamo che il 9 giugno 'Un posto al sole' non andrà in onda come di consueto.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ricatto subito da Raffaele, sulla sua confessione ad Elvira, sull'amicizia nata fra Cristina e Jimmy, sulla decisione di Michele di tornare a lavoro e sulle discussioni fra Mariella e Cerruti.

La presenza di Lara turba Cristina

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Viola e Ornella si renderanno conto che Raffaele si comporta in maniera molto strana perché qualcosa lo angustia. L'uomo, infatti, deciderà di non rivelare alla sua famiglia di essere stato minacciato e ricattato da alcuni camorristi. La situazione, però, finirà lo stesso per pesare sulle spalle di Raffaele che si sforzerà di non far capire nulla ai suoi famigliari per proteggerli, tanto da decidere di affrontare i criminali da solo.

Più tardi, però, le forti pressioni a cui è sottoposto costringeranno Giordano a sfogarsi con Elvira, finendo per raccontarle tutto ciò che gli sta succedendo. A quel punto, la donna finirà per dargli un consiglio sbagliato che al posto di aiutarlo peggiorerà la situazione.

Stefano ha uno scatto d'ira

Cristina ritornerà a Napoli per fare una bella sorpresa al padre.

Arrivata a casa, però, la ragazzina rimarrà sconvolta dalla presenza di Lara. Ferri si renderà conto del disagio della figlia e cercherà di spiegarle con delicatezza la situazione di lui e Lara.

Jimmy soffrirà ancora per la situazione sentimentale che sta affrontando e si rifiuterà di ascoltare Serena e Micaela. Più tardi, il giovane incontrerà Cristina con cui instaurerà una bellissima amicizia che potrebbe sfociare in qualcosa di più.

La frequentazione dei due ragazzini finirà per creare astio fra le rispettive famiglie. Michele deciderà di riprendere il suo lavoro come conduttore radiofonico.

Stefano tenterà di riappacificarsi con Riccardo per convincerlo a vendere le proprietà di famiglia. Dopo l'ennesimo rifiuto del medico, Stefano avrà uno scatto di nervosismo che finirà per colpire qualcuno di inaspettato al caffè Vulcano. Cerruti si preparerà a dare una seconda possibilità a Bruno Sarti, anche se Mariella farà di tutto per fargli cambiare idea.