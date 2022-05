In occasione della puntata di Domenica In, in onda lunedì 8 maggio su Rai1, Mara Venier avrebbe dovuto ospitare Manuel Bortuzzo e suo padre Franco. All'ultimo minuto, però, la padrona di casa avrebbe cancellato l'intervista: al loro posto è stato intervistato Alessio Boni per parlare del film "Rinascere". Su Instagram, non è tardata ad arrivare la stoccata del nuotatore.

L'accaduto

Nel prime time di domenica 8 maggio, la Rai ha deciso di trasmettere il film "Rinascere" dedicato alla storia di Manuel Bortuzzo: il ragazzo è costretto su una sedia a rotelle, dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco il 2 febbraio 2019.

Come spesso accade per la promozione dei film e delle serie della rete, i protagonisti sarebbero dovuti essere ospiti a Domenica In. L'intervista a Manuel Bortuzzo e suo padre Franco era in programma, tuttavia alla fine non si è svolta. Il motivo? La conduttrice, secondo alcuni rumor, non avrebbe gradito l'ospitata a Verissimo del giorno precedente.

La reazione dello sportivo

Sui social, moltissimi utenti si sono domandati cosa sia accaduto per far saltare l'intervista.

Su Instagram, ad esempio, un utente ha fatto presente che a Verissimo l'ex concorrente del GFVip 6 non ha mai menzionato il film "Rinascere". L'ex gieffino ha solo parlato del suo status sentimentale. A tal proposito l'utente ha lanciato una frecciatina alla conduttrice di Domenica In sulla mancata intervista: "Mara oltre al film voleva fare anche Gossip?".

Secondo il fan, Manuel avrebbe potuto separare il gossip dalla vita privata. Il commento ha catturato l'attenzione del 22enne di Treviso. Il diretto interessato ha deciso di commentare: "Non tutti ci arrivano".

Al momento né Mara Venier né Manuel Bortuzzo hanno confermato la diatriba nata per l'intervista rilasciata a Verissimo.

Dunque, si tratta solamente di supposizioni.

Le dichiarazioni a Verissimo

Nel salotto di Verissimo, Manuel Bortuzzo ha spiegato perché ha messo fine alla relazione con Lulù Selassié. Il 22enne ha confidato di avere capito che la principessa non era la ragazza adatta a lui. Mentre al GFVip 6 si erano trovati bene insieme, una volta usciti la storia non è decollata.

A tal proposito Manuel ha confidato che aveva delle aspettative alte, ma ne è rimasto deluso. Stando a quanto riferito dallo sportivo, lui e la sua famiglia hanno sempre cercato di andare incontro a Lulù.

Infine, il giovane ha chiesto di smetterla di insultare i suoi cari, gli amici e l'ex fidanzata perché nessuno è al corrente di come stanno realmente le cose.