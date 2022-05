Nero a metà, fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Amendola, sta per volgere al termine. Lunedì 9 maggio, difatti, andrà in onda l'ultima puntata della terza stagione, dopo un ciclo di episodi piuttosto interessante. Il filo conduttore della terza serie è stato la sparizione di Clara, la madre di Alba. La donna, scomparsa in circostanze misteriose nel giorno della sua scarcerazione, è stata in seguito trovata morta. La squadra di Guerriri sta indagando per fare luce sull'omicidio della donna. I fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà il finale di stagione.

Il pubblico, inoltre, si domanda se la fiction terminerà con la terza stagione, o se eventualmente ci sarà un nuovo ciclo di episodi. Stando alle parole dell'attore Alessandro Sperduti, volto di Marco Cantabella, le nuove puntate sarebbe già in fase di scrittura.

Nero a metà, la terza stagione sta per concludersi

In questa edizione il crime si è mescolato a temi più leggeri, conferendo una vena leggermente comica alla narrazione.

Nero a metà: verso la quarta stagione

Nonostante la terza stagione di Nero a metà non sia ancora giunta al termine, i fan iniziano a chiedersi se ci sarà una nuova serie. Gli elementi per rinnovare la fiction per un nuovo ciclo ci sono tutti.

Sperduti: 'Stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione'

Alessandro Speduti, che nella Serie TV veste i panni dell'agente Cantabella, ha lasciato intendere che la fiction con Claudio Amendola avrà un seguito. "Questa serie sta andando benissimo e stanno già scrivendo la quarta stagione. Mi sta dando grandi soddisfazioni. E devo dire grazie a Claudio". Dopo queste parole non sembrerebbero esserci più dubbi riguardo la conferma della nuova stagione. Stando alle dichiarazioni del giovane attore, Nero a metà potrebbe tornare in onda già a partire dalla primavera del 2023, o eventualmente slittare in autunno.