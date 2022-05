L'oroscopo di domenica 22 maggio ha in serbo tante emozioni e novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi dedicherà molte attenzioni al partner e chi preferirà riposare.

Secondo le previsioni zodiacali i Gemelli, lo Scorpione e il Capricorno saranno travolti dal fuoco della passione, mentre il Cancro e i Pesci apprezzeranno la solitudine. Il Leone, il Sagittario e l'Acquario saranno pronti a un nuovo inizio, al contrario del Toro e della Bilancia che si butteranno giù.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 maggio.

Previsioni astrologiche di domenica 22 maggio: Toro preoccupato, Cancro riflessivo

Ariete: potrebbe non essere il momento giusto per iniziative economiche. Spese eccessive, infatti, incideranno in modo negativo sul budget della famiglia. Un'alternativa potrebbe essere quella di cercare un'attività lavorativa secondaria. Le previsioni astrologiche di domani, però, vi consigliano di non tormentarvi.

Toro: la giornata del 22 maggio proseguirà tra alti e bassi. Non crederete nel futuro e sarete convinti di non poter cambiare le cose. In realtà le cose staranno in modo diverso. Infatti avrete molte risorse da poter sfruttare. Dovrete solo provare ad aumentare l'autostima tramite un percorso personale.

Gemelli: la vostra vita sentimentale andrà alla grande. Non avrete alcuna preoccupazione perché il partner vi sosterrà in ogni momento. Tra voi ci sarà un'intesa emotiva e fisica incredibile. Sentirete il bisogno di condividere questa felicità con le persone care, ma attenzione alle persone eccessivamente invidiose.

Cancro: l'idea di stare da soli non vi spaventerà.

Anzi sentirete il bisogno di prendere una pausa da tutto il resto. Rifletterete sulle scelte fatte e su quelle che ancora dovrete prendere. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non darvi colpe che non avete e di provare a valorizzarvi di più.

Oroscopo di domani 22 maggio: Vergine tesa, Scorpione passionale

Leone: inizierete a osservare il mondo da un altro punto di vista.

Cambierete prospettiva su determinate questioni. Cercherete di caricarvi di maggiore positività in modo da non rimanere intrappolati in pensieri dannosi. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di tornare a mettervi in gioco.

Vergine: avrete molti impegni da portare a termine. La vita in famiglia sarà caratterizzata da numerose preoccupazioni. Sarà importante affrontare un problema alla volta. Gli amici saranno pronti a darvi tutto il loro supporto. Anche il partner apparirà desideroso di starvi accanto. Una piccola sorpresa rivoluzionerà la giornata.

Bilancia: il vostro cattivo umore vi metterà a dura prova. Farete fatica ad affrontare serenamente la giornata del 22 maggio. Il rapporto con gli amici sarà ostacolato da alcune incomprensioni e il partner potrebbe decidere di prendere le distanze.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di concentrarvi sul vostro benessere personale.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Una persona speciale attirerà la vostra attenzione, ma avrete dei dubbi sulla prossima mossa da compiere. Sarà importante non nascondervi ed essere completamente sinceri: potreste rimanere molto sorpresi.

Previsioni zodiacali del 22 maggio: Sagittario intraprendente, Acquario sorpreso

Sagittario: non avrete più paura a esporvi. Finalmente capirete cosa vorrete avere dalla vita. Ottenere dei risultati concreti non sarà facile, ma con un pizzico di determinazione e tanto impegno tutto sarà possibile. Riceverete il supporto del partner e anche la vostra famiglia sarà pronta a incoraggiarvi.

Capricorno: Cupido scoccherà la freccia del vero amore. Vi affiderete completamente al partner, fidandovi di lui in ogni occasione. Non metterete in dubbio le sue parole perché sarete certi di essere legati da un sentimento profondo. Le parole delle malelingue non incideranno sul vostro umore.

Acquario: la giornata del 22 maggio sarà colma di sorprese. Inaspettatamente vi troverete ad affrontare una situazione molto particolare. Vivrete questi momenti con grande energia e positività. Inoltre trasmetterete questi sentimenti anche alle persone che vi staranno accanto.

Pesci: non vi piacerà stare tra le persone. L'eccessiva confusione, infatti, vi metterà a disagio. Farete affidamento solo su voi stessi per andare avanti. Il partner e gli amici non saranno molto felici di tutto questo, ma le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di seguire il vostro istinto.