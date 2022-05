L'oroscopo della giornata di domenica 22 maggio vedrà un Gemelli forte e fiducioso di sé stesso, mentre Marte in trigono per lo Scorpione permetterà ai nativi del segno di completare importanti mansioni lavorative. Leone potrebbe peccare di presunzione in amore a causa della Luna opposta, mentre la settimana si concluderà bene per il Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 22 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 22 maggio 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si chiuderà davvero bene per voi nativi del segno.

Venere nel segno e una bella Luna in sestile vi accompagneranno verso una vita sentimentale stabile e piena di bei momenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre precisi e puntuali in quel che farete grazie a Giove e Mercurio. Voto - 9️⃣

Toro: non un ottimo periodo per voi secondo l'oroscopo a causa di questo cielo, ciò nonostante rimane in voi un certo ottimismo. In amore dunque non allontanatevi dalle persone che amate, anzi, cercate di stare loro vicino. Sul fronte professionale Marte in sestile porterà energie da sfruttare, ma le idee purtroppo non saranno molte, e finirete per dedicarvi a progetti poco interessanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di domenica elettrizzante per quanto riguarda i sentimenti.

Secondo l'oroscopo, potrete contare sul sostegno della Luna, che in amore vi renderà forti e sicuri di voi stessi, single oppure no. Molto bene anche sul fronte professionale grazie a Giove, Mercurio e Saturno. Attenzione soltanto a come deciderete di utilizzare le energie che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che al momento non aiuta secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Single oppure no, dovrete fare i conti con questa Venere in quadratura, che non vi permetterà di essere sentimentali come volete. Parlare di sentimenti sarà possibile, ma dovrete essere ben chiari. Sul fronte lavorativo se i progetti da concludere saranno tanti, dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare piuttosto che incolpare gli altri.

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale negativa nel corso di questa domenica, colpa della Luna in opposizione. In amore sarà importante non peccare di presunzione nei confronti della persona che amate, o rischierete soltanto di allontanarvi. Sul fronte lavorativo vi darete da fare con i vostri progetti. Questo cielo vi darà sicuramente una mano, ma non aspettatevi risultati oltre le aspettative. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una giornata di domenica tutto sommato piacevole per voi nativi del segno. Questo cielo forse non sarà così influente su di voi, ciò nonostante avrete la possibilità di trascorrere bei momenti insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro ciò che vi manca in questo momento è la creatività, e per ottenere discreti successi ne avrete tanto bisogno.

Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario, in ambito sentimentale la settimana non si chiuderà così male, ciò nonostante i problemi tra voi e il partner rimangono, e non sarete ancora pronti per risolverli. In ogni caso, un po’ di spensieratezza vi farà bene. Per quanto riguarda il lavoro sarà più una giornata di routine, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: non una degna conclusione di settimana secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Dal punto di vista sentimentale però, i rapporti con il partner non saranno così male. Cercate dunque di mantenere un atteggiamento morbido e non scontroso. In ambito lavorativo Marte porterà tante energie che con un po’ di creatività saprete come sfruttare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana si concluderà al meglio secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna e Venere non vi faranno mancare nulla in amore, dunque, single oppure no, giocate bene le vostre carte, e potreste riuscire a vivere momenti davvero romantici. Anche per quanto riguarda il lavoro sarete messi piuttosto bene, grazie a Giove e Saturno in buon aspetto. Attenzione però a Marte e Mercurio che potrebbero ostacolarvi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale difficile da gestire per voi nativi del segno, colpa di Venere in quadratura. Tra voi e il partner è ormai chiaro che c'è qualcosa che non va, proprio per questo, dovrete dimostrare che la vostra relazione vi sta a cuore, e che siete pronti a risolvere ogni problema insieme.

Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte sarà importante, perché vi aiuterà a reagire nonostante i tanti problemi da superare. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di domenica interessante per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna nel segno e Venere in sestile dovrete sfruttare tutto il tempo che avrete a disposizione per conquistare il cuore della vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo la creatività non vi mancherà, e i buoni risultati arriveranno di conseguenza. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale tutto sommato discreta in quest'ultima giornata della settimana. Per quanto riguarda i sentimenti, vi sentirete piuttosto in sintonia con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro Marte sarà ancora con voi, ma dovrete farvi venire buone idee per i vostri progetti. Voto - 7️⃣