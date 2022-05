Dal 30 maggio vanno in onda le prime puntate di Sei Sorelle, la nuova soap iberica in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:55. Nel corso delle varie puntate non mancano gli avvincenti colpi di scena che riguardano le sei sorelle Silva. Queste giovani donne, improvvisamente, si ritrovano a dover fare i conti con la dura realtà maschilista del loro tempo. Abituate al lusso, alla mondanità e alle feste dell'alta società, dove prendono parte continuamente mostrandosi in tutta la loro eleganza, adesso devono cambiare totalmente vita a causa di un tragico evento.

Anticipazioni sulla soap 'Sei Sorelle'

Nel corso degli episodi che vanno dal 30 maggio al 3 giugno, le sei sorelle Silva si preparano per festeggiare un momento importante per una di loro: il fidanzamento di Blanca. Quest'ultima sta per diventare la promessa sposa di uno dei rampolli della famiglia Loygorri. Pertanto, Don Fernando è molto felice ed emozionato per l'avvicinarsi di tale evento. Alla festa si presenta anche Salvador Montaner, un uomo dall'aspetto molto prestante ed attraente, per cui non passa per niente inosservato.

Purtroppo, però, le sei sorelle si ritrovano, ben presto, a fare i conti con un tragico evento: il loro amato padre muore improvvisamente lasciandole per sempre. Tuttavia, Blanca, Diana, Celia, Francisca, Adela ed Elisa non vogliono rivelare a nessuno che Don Fernando è morto.

Preferiscono cavarsela da sole per evitare di perdere il loro status sociale.

Scelte molto difficili per le sei sorelle

Le sei sorelle, quindi, si ritrovano a dover fronteggiare le difficoltà legate alla loro epoca. In un mondo in cui domina il maschilismo, loro provano a prendere le redini della fabbrica del padre, ma non è affatto semplice.

Adesso, improvvisamente, devono abituarsi ad uno stile totalmente differente. Non possono più permettersi le feste dell'alta società. Hanno molte più responsabilità per cercare di non far cadere in disgrazia la loro famiglia.

La situazione degenera nel momento in cui viene eletto il nuovo direttore della fabbrica: proprio il misterioso e affascinante Salvador Montaner.

Purtroppo, le sei sorelle Silva iniziano a faticare moltissimo nel mantenere il loro segreto, poiché potrebbero essere scoperte.

Don Riccardo complotta contro le sei sorelle

Oltre ad incontrare numerose difficoltà nel mondo lavorativo, le sei sorelle Silva sono continuamente ostacolate dal loro zio, Don Riccardo. Questi, infatti, sta architettando un piano diabolico per mandarle totalmente in rovina. Tuttavia, il lavoro in fabbrica diventa sempre più logorante per i vari operai, i quali si sentono sfiniti per le pessime condizioni a cui vengono sottoposti ogni giorno.

Sentendosi sempre più soli, non calcolati e abbandonati, gli operai continuano a domandarsi se valga veramente la pena restare nella Tessuti Silva.

Soprattutto ora che la busta paga tarda ad arrivare. Pertanto, siccome la situazione economica della fabbrica peggiora ogni giorno di più, le sorelle Silva iniziano a pensare a delle soluzioni plausibili. In particolare, Francisca si sente costretta a cantare nel cabaret dei genitori di Gabriel, in modo tale da mettere da parte qualche soldo. Anche Celia non vuole essere da meno e decide di fare la sua parte, lavorando come operaia nella fabbrica.