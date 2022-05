Venerdì 27 maggio 2022 è tornato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino nei panni di opinionisti. A ormai un mese esatto alla finale del programma, prevista per il 27 giugno, i naufraghi cominciano veramente ad essere provati e, anche una minima critica, può trasformarsi in un acceso dibattito. Uno dei naufraghi che è ormai arrivato quasi al limite, è proprio Nicolas Vaporidis il quale non ha accettato una critica di Delia Duran, rispondendole anche a tono.

Delia critica Nicolas e lui non ci sta

Mentre Nicolas Vaporidis era alla postazione delle nomination all'Isola dei Famosi, Delia Duran è intervenuta per difendere la sua amica Lory Del Santo, in merito agli attacchi ricevuti - poche ore prima - da parte dell'attore romano. Delia ha iniziato la critica a Vaporidis dicendo: "Innanzitutto non ti dico piacere di conoscerti, perché non è un piacere, per le brutte parole utilizzate nei confronti della mia amica Lory". Delia ha continuato dicendo di aver visionato dei video dove lui parlava molto male della Del Santo, e questa cosa non se l'aspettava, in quanto reputava l'attore come una persona intelligente. Tuttavia, la moglie di Alex Belli ha poi rincarato la dose accusando il naufrago di architettare questi teatrini per criticare Lory, solamente per timore verso la naufraga, in quanto vincitrice di una precedente Isola dei Famosi.

A questo punto Nicolas ha replicato in maniera molto concisa e diretta, dicendo: "Dovresti seguire bene il programma e cercare di comprendere meglio i punti di vista delle persone. Ciao bella". Il confronto tra i due si è poi concluso con un grosso applauso del pubblico nei confronti dell'attore romano, mentre invece Delia ha cercato di replicare alla risposta del naufrago, il quale però si era ormai dileguato dalla postazione nomination.

Ascolti ventesima puntata Isola

La ventesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022, ha visto Fabrizia Santarelli abbandonare definitivamente il gioco e rientrare in Italia, Roger trasferirsi su Playa Sgamada, dopo aver perso al televoto e Carmen rasare i capelli ad Edoardo Tavassi per conquistare una ricompensa. Nonostante la puntata ricca di colpi di scena, dinamiche e tanto altro, a trionfare la sfida degli ascolti è stata la puntata speciale di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1.

L'Isola ha totalizzato 2.204.000 telespettatori, con un 18.3% di share, mentre invece Mara Venier ha intrattenuto 2928.000 spettatori, con il 19.1% di share. La prossima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 30 maggio 2022.