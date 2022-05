Il cerchio attorno a Riza si stringerà sempre di più, ma il criminale cercherà con ogni mezzo di portare a termine i suoi loschi piani. È ciò che accadrà nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 30 maggio al 3 giugno 2022. L'uomo continuerà a ricattare Sühan, ma Cesur non smetterà di tenerlo d'occhio. La verità non tarderà a emergere e la designer deciderà da che parte stare. Secondo le anticipazioni Şirin entrerà in possesso del video dell'omicidio del padre grazie all'amica, ma Riza farà in modo che il procuratore non riesca a vederlo.

Trame Brave and Beautiful 30 maggio-3 giugno: Sühan costretta ad andare a cena con Riza

Dopo aver appreso che Adalet è fuggita dal carcere, Cesur farà le sue personali ricerche per capire dove si trovi la donna. Inoltre continuerà a indagare per scoprire cosa abbia in mano Riza per ricattare Sühan e Tahsin. Le anticipazioni di Brave and Beautiful dal 30 maggio al 3 giugno rivelano che il procuratore Serhat andrà a interrogare Soyözlü e si accorgerà che l'uomo ha dei graffi su una mano. Nel frattempo Sühan informerà Korhan della malattia del padre e gli chiederà di cenare insieme per ristabilire la pace. La serata, però, non andrà come sperato per via dell'ennesima scenata del vecchio Korludağ.

Intanto Rifat otterrà i tabulati telefonici per risalire all'uomo a cui Riza ha inviato la prova che incastra Tahsin, il criminale continuerà a ricattare Sühan, costringendola ad accettare un invito a cena.

Spoiler Brave and Beautiful dal 30 maggio al 3 giugno: Riza fa sparire il video che incastra Tahsin

Kemal informerà Cesur della cena tra Riza e Sühan.

La notizia lo farà infuriare al punto da precipitarsi al ristorante e aggredire il delinquente. Nel frattempo le ricerche di Alemdaroğlu porteranno il risultato sperato. Il giovane, infatti, riuscirà a ottenere il video che incastra Tahsin per l'omicidio di Salih. Dopo averlo visionato, però, deciderà di non portarlo alla polizia.

Intanto Sühan scoprirà che il padre l'ha ingannata. L'uomo ha finto di avere una malattia incurabile solo per tenerla legata a sé. Dopo aver appreso ciò, si rivolterà contro il genitore e invierà a Şirin il video che lo incastra per l'omicidio di Salih. La ragazza si precipiterà dall'uomo e gli dirà di avere la prova per inchiodarlo e che la consegnerà al procuratore. A quel punto Korludağ metterà Riza al corrente di ciò che sta avvenendo, permettendogli di agire per fermare Şirin. Con l'aiuto di Turan, infatti, sostituirà il cd che contiene il video incriminante.

Sühan rivela a Cesur di essere ancora incinta: Brave and Beautiful, anticipazioni al 3 giugno

Sempre nelle puntate di Brave and Beautiful in onda tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno ci sarà una svolta nella storia d'amore di Sühan e Cesur.

La giovane deciderà di non continuare a nascondere la verità all'ex marito e gli rivelerà di non avere abortito. Secondo le anticipazioni, i due si riconcilieranno, ma stringeranno un accordo: lei tornerà a vivere con lui, a condizione che le dimostri di essere cambiato. Nel frattempo Tahsin, abbandonato dalla famiglia e messo alle strette dal procuratore Serhat, continuerà a chiamare Adalet, l'unica di cui può fidarsi. Come se non bastasse, l'uomo sarà ancora ricattato da Riza. Infatti, in cambio della sostituzione del cd, il criminale pretenderà che il cognato gli intesti la tenuta.