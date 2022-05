Sei Sorelle è la nuova soap del primo pomeriggio di Rai 1 che prenderà il posto de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera italiana ufficialmente in vacanza per il periodo estivo.

Quest'anno, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di non trasmettere le repliche de Il Paradiso per tutta l'estate, bensì di puntare su questa nuova soap opera spagnola destinata a conquistare il pubblico di Rai 1.

Le anticipazioni sulle prime puntate rivelano che si entrerà subito nel vivo della trama, dato che le sei sorelle si ritroveranno a dover fare i conti con la morte improvvisa del loro amato papà e con una azienda da portare avanti.

Anticipazioni prime puntate Sei Sorelle: le Silva in guai economici

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prime puntate di Sei Sorelle in programma dal 30 maggio in poi su Rai 1, rivelano che dopo la morte di Don Fernando, le sei sorelle Silva si ritroveranno a fare i conti con uno sciopero dei lavoratori, che da mesi non ricevono lo stipendio.

Diana metterà al corrente le sorelle della disastrosa situazione economica in sui si trovano. Celia deciderà di rinunciare al sogno di poter studiare alla Sorbona mentre Blanca vedrà compromesso il suo matrimonio con Rodolfo.

Elisa, invece, penserà di parlare di questa situazione con lo zio Ricardo, ma Rosalia la mette al corrente di quello che potrebbe succedere dopo questo suo gesto.

Lo sciopero dei lavoratori mette in crisi le Silva: anticipazioni Sei Sorelle

Le anticipazioni delle prime puntate di Sei Sorelle rivelano che, in preda alla disperazione totale, le Silva si ritroveranno costretta a vendere mobili di famiglia e anche un ritratto della loro amata mamma.

Di conseguenza, ciascuna delle sorelle si metterà al lavoro per cercare di ottenere una somma di soldi necessaria ad evitare che i dipendenti possano scioperare e quindi fermare la produzione.

Intanto Diana e Salvador incontreranno don Aurelio, il cliente dei tavoli da biliardo, al quale sono intenzionati a chiedere un piccolo anticipo.

Alla fine, però, i vari tentativi non andranno in porto e le sorelle Silva si ritroveranno costrette ad affrontare lo sciopero dei lavoratori.

Celia si mette nei guai: anticipazioni prime puntate Sei Sorelle

Le anticipazioni delle prime puntate di Sei Sorelle, rivelano che per far fronte a questa delicata situazione, le Silva si ritroveranno costretta a lavorare intensamente per poter adempiere agli impegni che hanno preso in precedenza.

Per velocizzare la produzione e guadagnare tempo, Celia insiste nell'utilizzare una nuova macchina di fabbrica, decisamente poco complicata. L'effetto finale, però, non sarà dei migliori e il risultato sarà disastroso per le Silva.