Chi è in testa alle preferenze come vincitore di Amici 2022? Mancano ormai pochissimi giorni all'atteso finale di questa ventunesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

I sei finalisti sono pronti e carichi per dare il meglio di loro stessi in questo ultimo appuntamento con lo show di Canale 5, che andrà in onda in rigorosa diretta televisiva.

Le sorprese non mancheranno e al termine delle varie sfide previste si arriverà alla proclamazione del trionfatore assoluto. Dai sondaggi web e dai pronostici scommesse in testa alle preferenze si piazzerebbero i canti Alex e Luigi.

Il pubblico decreterà il vincitore di Amici 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con la finale di Amici 2022 è in programma per domenica 15 maggio, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.

Eccezionalmente per questo appuntamento conclusivo, lo show tornerà ad andare in onda in diretta televisiva. In questo modo, infatti, verrà data la possibilità ai telespettatori di essere parte attiva della serata e di poter decretare il trionfatore assoluto.

Ma chi alzerà al cielo la fatidica coppa dello show di Canale 5? Al momento impazzano i sondaggi web che vedono in testa i cantanti Albe e Alex, mentre nei pronostici scommesse tra gli sfavoriti spicca il cantante Albe.

Chi sono i favoriti per la vittoria ad Amici 2022

Alex, Luigi, Sissi, Albe, Michele e Serena sono i "fantastici sei" di questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che saranno chiamati a sfidarsi nell'attesa finale di domenica sera.

Al momento, in testa alle preferenze nelle quote scommesse sul vincitore si piazzano Luigi e Alex: il loro trionfo viene quotato quasi a pari merito, motivo per il quale entrambi potrebbero godere il privilegio di accedere al rush finale di questa ventunesima edizione.

Sul terzo posto del podio, invece, si piazza la cantante Sissi, che in un primo momento era considerata tra le super favorita di quest'anno, ma alla fine è stata "sobbalzata" dai suoi colleghi e compagni di avventura.

Michele fuori dal podio, Albe sfavorito come vincitore di Amici 2022

Fuori dal podio, invece, il ballerino Michele del team di Alessandra Celentano.

In queste ore, infatti, la sua vittoria ad Amici 2022 viene quotata a 16.00 e quindi sarebbe escluso anche dal podio finale dello show.

Tuttavia Michele potrebbe avere ottime chance di vincere nella categoria danza, dove dovrà vedersela con la ballerina Serena, del team di Raimondo Todaro.

Proprio Albe e Serena, al momento, sono i due finalisti di questa edizione che sarebbero sfavoriti per il trionfo finale e quindi potrebbero essere tra i primi eliminati della finalissima di domenica 15 maggio