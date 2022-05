Proseguono gli appuntamenti con la nuova soap opera iberica Sei sorelle, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 16. La Serie TV è incentrata sulle vicende di sei sorelle: Blanca, Celia, Elisa, Francisca, Diana e Adela. Improvvisamente la loro vita è cambiata e si sono trovate ad affrontare numerose difficoltà. In particolare, dopo la morte del loro padre, Don Fernando, la situazione è degenerata. Le sei giovani donne decidono di prendere le redini della fabbrica di famiglia, andando incontro a numerose problematiche.

Nel corso dei prossimi episodi, in onda dal 6 al 10 giugno su Rai 1, la situazione economica delle ragazze Silva precipita.

Sei Sorelle, Diana si deve rivolgere allo zio

Diana si trova costretta a rivolgersi allo zio, Don Aurelio, per convincerlo ad aiutarle con le spese necessarie a produrre i panni verdi per la fabbrica tessile. Ognuna delle sei sorelle vuole contribuire. Ad esempio, Adela va a parlare personalmente con German per evitare di perdere Ville de Paris come cliente.

Francisca, invece, decide di far visita anonimamente a l'Ambigù per indagare e prendere spunto. Nel frattempo Blanca viene invitata dalla suocera a un evento mondano: una cena di beneficenza alla quale non può assolutamente mancare.

Sciopero nella fabbrica delle Sei Sorelle

Nel contempo, la situazione in cui versano i vari operai della fabbrica tessile Silva degenera sempre di più, al punto che non intendono interrompere lo sciopero che hanno messo in atto.

Ciò manda ancora più in crisi il tutto, provocando diversi ritardi nelle consegne delle varie commesse.

Diana, a un certo punto, propone alle altre sorelle di andare a lavorare in fabbrica. Tuttavia si tratta di una scelta molto difficile perché è un ambiente particolarmente maschile, anche se le giovani ragazze sono disposte a tutto pur di salvaguardare la loro famiglia.

Nel frattempo, stando a stretto contatto con il direttore della fabbrica, Elisa inizia a rendersi conto di essersene infatuata. Nel momento in cui si confida con sua sorella Diana, quest'ultima le dice che si è soltanto lasciata abbindolare dalle avances e dalle lusinghe mosse dall'uomo. Comunque sia, all'insaputa delle altre sorelle, Elisa mette su un piano perfetto per poter incontrare Salvador in gran segreto.

Le Sei Sorelle lavorano duramente

Intanto si presenta un'ottima opportunità lavorativa per Francisca. Infatti Gabriel le propone di andare a cantare al locale della sua famiglia, mantenendo l'anonimato.

Il matrimonio di Blanca è nel frattempo sempre più vicino e la giovane ragazza è molto preoccupata perché non sa come poter sostenere le spese per i vari preparativi. Inoltre deve fare i conti anche con sua suocera, Dona Dolores, la quale è letteralmente ossessionata dallo ricchezza.

Nel contempo le sei sorelle Silva non riescono più a tenere segreta la morte del loro padre. Soprattutto nel momento in cui Salvador continua a insistere per cercare di parlare a telefono con Don Fernando.

Celia, intanto, si rivolge a Petra per chiederle una mano con l'attivazione di un macchinario particolarmente complesso.

Infine Jesus prova a convincere, in ogni modo, Miguel a sporgere denuncia alla fabbrica per essersi infortunato durante il lavoro a causa di un telaio che non funzionava adeguatamente.