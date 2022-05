Sonia Bruganelli si è raccontata al settimanale Gente. Tra i vari argomenti affrontati dalla diretta interessata, c'è stato spazio anche per parlare di un possibile progetto di lavoro con Soleil Sorge. La 48enne ha fatto sapere che probabilmente qualcosa ci sarà, ma ancora non si sono messe a tavolino per parlarne.

Cosa pensa Bruganelli dell'ex gieffina?

Al Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di nutrire una particolare simpatia per Soleil Sorge. Tuttavia, le due donne non si conoscevano prima del Reality Show. Dunque, la 48enne romana ha cominciato ad apprezzare la influencer italo-americana proprio per il percorso svolto all'interno della casa di Cinecittà.

Sonia ha detto di Soleil Sorge: "Al GFVip 6 si è imposta come una persona fuori dagli schemi". Terminato il reality show, si era parlato di un progetto di lavoro tra l'imprenditrice e l'ex gieffina. A tal proposito, Bruganelli ha confermato una collaborazione in futuro con Sorge: "Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne".

Dunque, i fan della 27enne italo-americana possono aspettarsi di tutto in futuro.

I motivi dell'addio al GFVip 6

In occasione della sesta edizione del GFVip, Signorini aveva scelto come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Terminato il programma, alcuni pensavano che entrambe le opinioniste fossero riconfermate sulla "poltrona". Mentre l'ex conduttrice Rai si è detta pronta a ricoprire il suo ruolo per il secondo anno, la 48enne ha declinato l'invito.

La diretta interessata non ha mai nascosto di avere accettato la proposta di Signorini, perché in un momento di difficoltà dal punto di vista lavorativo. Nell'intervista, la diretta interessata si è sbilanciata sui motivi dell'addio al reality show: "Non sarei più credibile come opinionista". Sonia infatti, sente di essersi fatta conoscere abbastanza dal pubblico del piccolo schermo.

Inoltre, l'imprenditrice ha rivelato che adesso vuole sfruttare la sua popolarità per alcuni progetti che la vedono come produttrice - suo lavoro primario. A proposito del futuro, la 48enne ha rivelato che Mediaset le ha proposta una serie di cose piuttosto interessanti.

La favola d'amore con Paolo Bonolis

Prima di concludere l'intervista, Sonia Bruganelli ha parlato del matrimonio con Paolo Bonolis.

La diretta interessata ha descritto il conduttore romano come un uomo speciale: "Non lo dico perché è il padre dei miei figli". La 48enne, infatti, sente che se un domani le cose non dovessero andare più bene con Bonolis lo vorrebbe come amico nella sua vita.

Infine, l'imprenditrice ha rivelato che Paolo ha molte pretendenti ma nessuna donna riuscirà mai a mandare a monte il matrimonio: "Io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me".