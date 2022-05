Soleil Sorge è una influencer molto seguita sui social con un profilo Instagram che vanta un milione di follower. Nata a Los Angeles da mamma americana e papà italiano, ha vissuto l'infanzia tra gli Stati Uniti e l'Italia. Nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, programma nel quale Luca Onestini ha scelto Soleil tra le corteggiatrici, grazie al dating show, l’influencer ha trovato una grande spinta per la sua popolarità. Attualmente è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’influencer, prima di entrare nella casa, si è sempre augurata di non avere tra i compagni concorrenti un suo ex, invece ha ritrovato Gianmaria Antinolfi, con cui ha avuto una storia che, tra vari tira e molla, è durata un anno. A far discutere, però, è stato il flirt tra Alex Belli e Soleil, visto che l’attore è sposato con Delia Duran.

Soleil Sorge: sommario

Quanti anni ha Soleil Sorge? Carta d’identità

Quando ha esordito Soleil in TV?

A quali programmi televisivi ha partecipato Soleil?

Chi sono i fidanzati 'vip' di Soleil Sorge?

Soleil su Instagram

Concorrente al Grande Fratello

Soleil Sorge, i suoi tatuaggi e altre curiosità

Il video dello scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran, moglie di Alex Belli

Quanti anni ha Soleil Sorge? Carta d’identità

Nome e cognome: Soleil Anastasia Sorge

Luogo di nascita: Los Angeles

Data di nascita: 5 luglio 1994

Età: 27 anni

Peso: 59 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Professione: Influencer

Segno zodiacale: Cancro

Curiosità: ama molto gli animali e ha una cagnolina di nome Simbah con un profilo Instagram a lei dedicato

Quando ha esordito Soleil Sorge in TV?

Soleil Sorge nasce il 5 luglio del 1994 a Los Angeles, ma è cresciuta nel paese d'origine del padre, Avezzano (L'Aquila).

Con il sogno del cinema, dopo aver studiato al liceo in Italia, si trasferisce a New York per frequentare la scuola di recitazione Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Il ritorno in Italia segna il debutto tv in alcune emittenti locali della Capitale, come Roma Now e Roma Tv. Soleil partecipa a Miss Italia 2014 dove gareggia con la fascia di Miss Sport Lotto Abruzzo.

Si è classificata ottava, cinque posizioni dopo Giulia Salemi.

A quali programmi televisivi ha partecipato Soleil?

Il successo è arrivato nel 2016 quando il tronista Luca Onestini sceglie Soleil a Uomini e Donne. Dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, per Soleil Sorge si sono aperte tante opportunità nel mondo del reality.

Ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2019 e a Pechino Express nel 2020 in coppia con la mamma Wendy Kay: Soleil e la madre sono state eliminate nel corso della settima puntata.

Nel 2021 partecipa al Grande Fratello Vip, dove si sta confermando come indiscussa protagonista: l’avventura con Alex Belli ha tenuto banco per tre mesi durante le puntate in prima serata condotte da Alfonso Signorini, portando il malcontento tra gli abitanti della casa del Grande Fratello. Al centro dell’attenzione anche “l'antagonismo" con Miriana Trevisan, soprattutto perché Soleil non ha apprezzato il modo in cui la "rivale" ha preso in giro, a suo dire, Nicola Pisu durante il loro flirt. Il tempo sembrerebbe aver dato ragione a Soleil a tal punto che Pisu ha detto di non voler ‘rivedere più’ Miriana una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello.

Soleil ha una personalità molto diretta ed è sempre pronta al confronto e allo scontro: sin dal suo esordio a Uomini e Donne aveva dato prova di avere un carattere forte e una personalità molto decisa, cosa che la aveva fatta subito emergere nella trasmissione di Maria de Filippi. Soleil ha portato la sua ironia tagliente anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Questo suo lato schietto e diretto la porta, molto spesso, a non essere la più apprezzata dagli altri concorrenti, cosa che invece non si rispecchia nel pubblico che la segue da casa. Infatti, solo una volta Soleil non è stata la preferita al televoto.

Chi sono i fidanzati 'vip' di Soleil Sorge

Luca Onestini, primo fidanzato VIP di Soleil tradito per Marco Cartasegna:

La influencer ha avuto tanti flirt con diversi vip: Luca Onestini si fidanza con Soleil Sorge nel corso dell'edizione 2016/2017 del trono classico di Uomini e Donne. La loro storia, però, è stata veramente breve. Nel 2017, infatti, Onestini è stato selezionato per far parte del cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip e proprio durante la permanenza nella casa è stato avvertito che Soleil Sorge lo ha tradito con Marco Cartasegna, altro tronista di Uomini e Donne che ha partecipato al dating show insieme a Onestini. Da quel momento in poi Soleil e Marco hanno fatto coppia fissa fino al termine della loro relazione nell'estate del 2018.

Un nuovo amore è arrivato nel 2019 grazie alla partecipazione di Soleil come concorrente alla quattordicesima edizione de L'Isola dei famosi. In quell'occasione ha conosciuto Jeremias il fratello minore di Belen Rodríguez. I due si sono lasciati nello stesso anno ed era stata proprio Soleil a fare chiarezza sull'addio, dichiarando che la causa scatenante fosse da ricercare nelle differenze sostanziali tra gli stili di vita dei due.

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, invece, Soleil Sorge ha ritrovato un’altra ex fiamma: Gianmaria Antinolfi, che in passato è stato legato anche a Belen. Il rapporto all'interno della casa non è stato sempre idilliaco e Gianmaria ha anche accusato l'ex di aver organizzato, all'esterno della casa, le paparazzate di Soleil con Andrea Iannone, altro flirt vip dell'influencer.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, invece, Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto un rapporto speciale. Una vicenda sentimentale che ha monopolizzato le attenzioni dei fan, che in tanti hanno definito ‘costruita a tavolino’. Diversi utenti hanno attaccato l’attore sostenendo che Belli e la moglie Delia Duran erano d’accordo per creare quella che è stata definita una "dinamica d'amore" con Soleil. Secondo il pubblico e alcuni concorrenti, infatti, Alex avrebbe architettato con la moglie il flirt con Soleil solamente per far parlare di sé all'interno del reality. Le critiche sono arrivate anche in casa, dove le concorrenti Katia Ricciarelli e Jessica Selassié hanno definito ‘una soap’ la relazione tra Alex e Soleil.

Anche se all'inizio dell'esperienza del Grande Fratello Vip si è dichiarata single, Soleil Sorge ha confidato, durante la permanenza nella casa, di provare dei sentimenti per un misterioso uomo conosciuto prima di partecipare al reality. Secondo diversi esperti di gossip il fidanzato di Soleil sarebbe Carlo Domingo, imprenditore nel settore della moda.

Soleil su Instagram

Soleil Sorge sui suoi profili social, sempre curatissimi, ogni settimana fa una selezione dei migliori commenti e post su Twitter che la riguardano.

Raccoglie i messaggi e i video dei suoi fan che riprendono i momenti migliori della sua esperienza durante la sesta edizione del reality show e li pubblica sul suo account ufficiale.

Il profilo Instagram di Soleil Sorge ha raggiunto un milione di follower e l'evento è stato festeggiato dall'influencer all'interno della casa del Grande Fratello Vip con un aereo inviato dai fan.

Soleil gestisce personalmente anche una pagina Facebook.

Soleil Sorge concorrente del Grande Fratello Vip 6

Soleil Sorge è diventata concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6 nel settembre del 2021 quando il profilo Instagram della trasmissione ha annunciato la sua presenza.

Soleil Sorge, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, non è nota per avere dei rapporti idilliaci con la maggior parte dei compagni.

Le liti e le discordie stanno segnando il suo percorso. Per esempio nel dicembre 2021 Aldo Montano abbandona il Grande Fratello e dichiara che l'unica persona che non gli andava a genio era proprio lei, ma questa "antipatia" è sempre stata reciproca.

Il rapporto tra Soleil, Jessica e Lulù Selassié, invece, va avanti tra alti e bassi, anche se nelle ultime settimane si è notevolmente incrinato. Questo perché all'interno della casa le principesse etiopi Selassié non sopportano l'alleanza di Soleil con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Questo conflitto ha portato l'influencer a perdere un'altra amicizia, quella con Manuel Bortuzzo: se all'inizio erano molto legati, ora il rapporto sembra essere arrivato a un punto di non ritorno.

Diversi sono stati i litigi tra Soleil e Miriana Trevisan. Tutto è iniziato durante il flirt che la showgirl ha avuto con Nicola Pisu, grande amico dell'influencer all'interno della casa. Secondo Soleil, Miriana ha giocato con i sentimenti del suo compagno di viaggio e questa cosa non gliel'ha mai perdonata.

Anche le vicissitudini sentimentali segnano il percorso di Soleil al Grande Fratello Vip. Oltre ad aver ritrovato il suo ex Gianmaria Antinolfi e aver avuto un flirt con Alex Belli, Soleil ha ammaliato Alessandro Basciano. Dopo il "due di picche" di Soleil, Basciano ha deciso di "puntare il mirino" verso Sophie Codegoni.

All'interno della casa ha stretto anche alcune amicizie, come quella con Davide Silvestri (con cui condivide la camera), anche se in un secondo momento Silvestri ha detto di voler nominare Soleil.

L’influencer è amica anche di Giacomo Urtis e Valeria Marini, e ha instaurato un rapporto solido con i "veterani" Giucas Casella e Carmen Russo, ma anche alcune new entry non sono passate inosservate.

Prova una notevole simpatia per Gherardo "Barù" Gaetani Dell'Aquila D'Aragona e Federica Calemme, anche se quest'ultima la trova poco adatta alle dinamiche del reality. Ha un bel rapporto con Nathalie Caldonazzo, che l'ha salvata anche durante una nomination, e con Kabir Bedi, anche se ha ammesso che per lui, prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil era una perfetta sconosciuta. Ora, però, l'attende una nuova impresa con l'ingresso nella casa di Delia Duran, la moglie di Alex Belli.

Soleil si è presentata al Grande Fratello Vip ammettendo che questa avventura sicuramente le servirà come detox dai social network e affermando di riuscire ad arrivare fino alla finale del Grande Fratello Vip che si terrà a marzo 2022. All'inizio si augurava di non ritrovare in casa uno dei suoi ex e invece ha ritrovato proprio Gianmaria.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della casa:

Soleil litiga con Raffaella Fico : il primo litigio della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto come protagoniste Soleil e Raffaella Fico, per via di una parolaccia detta da Soleil in inglese. Le due si sono scontrate anche a causa di un bicchiere lanciato da Soleil verso Raffaella durante un gioco.





: il primo litigio della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto come protagoniste Soleil e Raffaella Fico, per via di una parolaccia detta da Soleil in inglese. Le due si sono scontrate anche a causa di un bicchiere lanciato da Soleil verso Raffaella durante un gioco.

Lo scontro tra Soleil e Gianmaria : i confronti sono arrivati anche con Gianmaria Antinolfi, soprattutto quando Soleil ha dichiarato che Gianmaria, dopo la fine della loro storia, era arrivato al "limite dello stalking": questa affermazione ha fatto molto discutere tanto che Gianmaria ha minacciato di querelare Soleil. Tra i due c'è sempre stata anche un’altra donna, Greta, ragazza di Gianmaria. Tuttavia a causa del flirt con Soleil, Gianmaria ha lasciato la fidanzata mentre era in casa.





: i confronti sono arrivati anche con Gianmaria Antinolfi, soprattutto quando Soleil ha dichiarato che Gianmaria, dopo la fine della loro storia, era arrivato al "limite dello stalking": questa affermazione ha fatto molto discutere tanto che Gianmaria ha minacciato di querelare Soleil. Tra i due c'è sempre stata anche un’altra donna, Greta, ragazza di Gianmaria. Tuttavia a causa del flirt con Soleil, Gianmaria ha lasciato la fidanzata mentre era in casa.

Soleil e le accuse di razzismo: Soleil è stata accusata di razzismo per aver detto ad Ainett Stephens e Samy Youffef la frase "state urlando come scimmie". L'episodio è stato messo sotto accusa dal Movimento italiano genitori (Moige), che l'ha definito come un modello "negativo e diseducativo".





Soleil è stata accusata di razzismo per aver detto ad Ainett Stephens e Samy Youffef la frase "state urlando come scimmie". L'episodio è stato messo sotto accusa dal Movimento italiano genitori (Moige), che l'ha definito come un modello "negativo e diseducativo".

L'aereo del fidanzato misterioso di Soleil : nonostante all'inizio del programma si sia dichiarata single, il 13 novembre Soleil ha ricevuto un messaggio aereo dal fidanzato segreto che l'aspetterebbe fuori dalla casa. La cosa non è andata giù ad Alex Belli, che si è mostrato un po' geloso: tra loro inizia a nascere qualcosa.





: nonostante all'inizio del programma si sia dichiarata single, il 13 novembre Soleil ha ricevuto un messaggio aereo dal fidanzato segreto che l'aspetterebbe fuori dalla casa. La cosa non è andata giù ad Alex Belli, che si è mostrato un po' geloso: tra loro inizia a nascere qualcosa.

Soleil ha veramente baciato Alex Belli?: Soleil mostra i primi segni di cedimento nel flirt con Alex Belli, in quanto inizia a pensare di venire solo usata da lui nel triangolo con la moglie Delia Duran. Nonostante ciò esplode la passione, infatti Alex e Soleil si sono baciati durante la Turandot, momento che ha fatto parecchio scalpore in quanto molti fan non hanno creduto si trattasse di un "gesto scenografico".





Il “disgusto” di Aldo Montano per Soleil: anche tra Soleil e Aldo Montano non c'è stata tanta simpatia e nessuno dei due ha mai nascosto questa cosa; tra le vicende più emblematiche quella in cui Aldo si è mostrato schifato mentre Alex Belli dedicava una canzone a Soleil. Questa scena è diventata un meme virale sui social.





La fine del flirt tra Alex Belli e Soleil : durante la diretta del 13 dicembre Soleil decide di chiudere definitivamente con Alex Belli. Infatti, poco prima Alex venisse squalificato per non aver rispettato le norme anti Covid-19, Soleil ha definito l’amore di Alex falso “come tutto quello che sei stato fino a oggi".





: durante la diretta del 13 dicembre Soleil decide di chiudere definitivamente con Alex Belli. Infatti, poco prima Alex venisse squalificato per non aver rispettato le norme anti Covid-19, Soleil ha definito l’amore di Alex falso “come tutto quello che sei stato fino a oggi". Soleil Sorge è rimasta incinta dentro alla casa del GF VIP? dopo l'uscita di Alex Belli, Soleil Sorge non è stata bene moralmente e fisicamente. Per alcuni giorni ha accusato una forte nausea e per questo motivo Manila Nazzaro ha ipotizzato che potesse essere incinta. Questa affermazione ha acceso il gossip sui social, ma alla fine si è trattato di un "falso allarme”.





dopo l'uscita di Alex Belli, Soleil Sorge non è stata bene moralmente e fisicamente. Per alcuni giorni ha accusato una forte nausea e per questo motivo Manila Nazzaro ha ipotizzato che potesse essere incinta. Questa affermazione ha acceso il gossip sui social, ma alla fine si è trattato di un "falso allarme”. La sintonia tra Alessandro Basciano e Soleil: Soleil è stata anche nel mirino di Alessandro Basciano tanto che Sophie si è detta gelosa per gli atteggiamenti di Basciano, in quanto legata all’uomo.

Soleil Sorge, i suoi tatuaggi e altre curiosità

Tra le curiosità su Soleil Sorge ci sono i suoi tre tatuaggi.

Il primo tatuaggio è una luna sull’inguine, che può essere interpretato come un simbolo di lotta interiore e dualità. Ha un altro tatuaggio sotto il seno, sulla parte destra del busto: è una scritta stilizzata che recita "Maktub", che significa “così è scritto” e sta a indicare che il destino di ogni persona è indicato da Dio. Il terzo tatuaggio l’ha disegnato lei stessa ed è stato fatto sul collo. È una fusione di simboli: una piramide, un disco solare alato e l’occhio di Horus. È un tatuaggio di coppia, infatti l’ha fatto insieme al suo ex Jeremias Rodríguez per simboleggiare il loro amore.

Tra le sue passioni Soleil annovera quella per la moda e per il mondo del beauty e non ha mai nascosto soprattutto quella per le extension.

Infatti non rinuncia mai a una folta chioma per incorniciare al meglio il viso e valorizzare il suo look.

Soleil ama gli animali e ha un cane, a cui è legatissima, di nome Simbah. Il cucciolo ha un personale account Instagram (@simbahkay) seguito da quasi 2.000 follower.

Soleil ama lo sport, soprattutto la meditazione e lo yoga, che le sono serviti a combattere l’ansia e la paura dopo aver subito in un anno cinque incidenti stradali, in cui a guidare non era lei. Come ha dichiarato: “Ho risolto questa mia grandissima problematica grazie alla meditazione, alla respirazione e al controllo della respirazione”.

Il video dello scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran, moglie di Alex Belli



Soleil Sorge e Delia Duran hanno avuto un faccia a faccia nello studio del Grande Fratello Vip.

La moglie di Alex Belli ha ribadito che il rapporto ambiguo nato tra i due è da imputare solo a Soleil e l’ha accusata di provocare il marito, in quanto invece di allontanarlo gli ha solo permesso di avvicinarsi. Soleil non ha accettato le critiche di Delia, anzi si sarebbe aspettata delle scuse per i precedenti attacchi che le ha fatto, e l'ha invitata a preoccuparsi principalmente dei comportamenti del marito. Le due donne, tra frecciatine e risposte piccate, non se le sono mandate di certo a dire.