Continuano ad appassionare le nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Florian ha salvato Maja e Hannes, intrappolati nella grotta e impossibilitati a uscire. Quello che sarà un gesto eroico si trasformerà molto presto in un incubo a occhi aperti. Il povero Florian inizierà a stare poco bene, accusando poca sensibilità alla mano destra. Dopo una visita da Michael, le sue condizioni peggioreranno progressivamente e la diagnosi sarà infausta. Purtroppo, allo sfortunato Vogt manca poco da vivere, visto che è affetto da una patologia incurabile e progressiva.

Maja desidererà stargli vicino, ma verrà respinta con decisione, in quanto Florian non vuole suscitare in lei sentimenti di commiserazione e di pietà. Anche per Hannes non sarà un buon periodo, messo davanti all'evidente attrazione che c'è tra la sua fidanzata e Florian.

Tempesta d'amore nuove anticipazioni: il dramma di Florian

Nei prossimi episodi della soap, le condizioni di Florian diventeranno sempre più preoccupanti. Michael gli prescriverà una pomata antibiotica per il fastidio alla mano, ma non sarà sufficiente per lenire il dolore. A questo, si aggiungerà una paralisi che pian piano interesserà anche altre parti del corpo.

A quel punto, Michael sottoporrà Florian ad altri esami, arrivando a una infausta diagnosi: il povero giovane è affetto da una grave patologia che non gli lascerà scampo.

Come svelano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Maja si riavvicinerà a lui ma verrà allontanata con decisione, in quanto Florian non vuole assolutamente essere un peso e suscitare pietà.

Maja non accetta il destino di Florian

Quando le forze lo lasceranno, Florian verrà ricoverato in ospedale e Michael si prenderà cura di lui, cercando di infondergli un po' di speranza, faticando a trattenere il dolore e la consapevolezza di star mentendo.

Il dolore sarà lancinante e Florian ricorrerà a dei mezzi non leciti per procurarsi delle medicine nello studio di Michael, che lo pregherà di non dire a nessuno quanto successo. Il bel dottore, però, sa benissimo che il giovane dovrà affrontare delle conseguenze serie. Dal canto suo, Florian temerà che Michael possa perdere la licenza.

Florian pronto a morire, spoiler Tempesta d'amore

Vedendo Florian soffrire così tanto, Maja non accetterà di stargli lontano e passerà molto tempo con lui, nonostante venga respinta con decisione.

Maja capirà che è Florian l'unico ragazzo che ama e anche Hannes inizierà a farsene una ragione, vedendo quanta complicità ci sia tra i due.

Anche se Maja e Michael proveranno a fare di tutto per sollevargli il morale e provare a farlo reagire, Florian si lascerà andare e accetterà di fare a patti con la morte. Se questo è il suo destino, lo accetterà senza opporsi.