In Germania stanno continuando ad andare in onda le puntate della diciottesima stagione di Tempesta d'amore. La TV Soap, grazie alle vicende intricate e ai personaggi sfaccettati, non smette di entusiasmare gli spettatori. Secondo le recenti anticipazioni, i prossimi appuntamenti saranno all'altezza delle aspettative.

Nel dettaglio Vanessa e Max, a causa di un imprevisto, saranno costretti a trascorrere la notte insieme in una buca, mentre Rosalie proverà una profonda gelosia nei confronti di Michael. Gerry verrà acclamato come un eroe e Josie dovrà superare i suoi problemi di timidezza.

Anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: la scomparsa di Vanessa

Nelle prossime puntate tedesche, in onda sul canale Das Erste, Vanessa si troverà in una brutta situazione. La ragazza, infatti, cadrà in una sorta di trappola: una buca nel terreno dai cui non riuscirà a uscire. Max, in preda alla preoccupazione, uscirà in piena notte per cercarla. Non impiegherà molto per individuarla, ma i suoi sforzi saranno vani, perché nel momento in cui cercherà di aiutarla perderà l'equilibrio e raggiungerà la sua fidanzata nel fossato. I due, a questo punto, non potranno far altro che passare la notte insieme nel fosso, sperando in un aiuto esterno.

Nel frattempo Rosalie inizierà ad avere dei sospetti su Michael.

Nonostante gli sforzi, non riuscirà a capire il motivo per cui è così strano con lei. L'uomo, così, le racconterà una bugia per evitare che venga a sapere di Carolin. Poco dopo, però, assisterà a un bacio tra i due.

Tempesta d'amore, trame e anticipazioni tedesche: il salvataggio di Gerry

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Max e Vanessa verranno salvati da Gerry.

Quest'ultimo, grazie al suo gesto, otterrà il favore di molte persone. La coppia, intanto, cercherà di trarre insegnamenti preziosi dall'esperienza appena vissuta. Capirà, infatti, di doversi prendere del tempo prima di pianificare di allargare la famiglia.

Nel frattempo Alfons e Hildegard vorranno organizzare una piccola festa in onore di Gerry.

Quest'ultimo, però, li inviterà a casa sua proponendo di cucinare una pizza. Quando Erik scoprirà l'accaduto non sarà affatto contento.

Cambio di look per Josie

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda a breve in Germania, Josie avrà paura di farsi fotografare per il servizio del Furstenhof. La sua timidezza, infatti, le impedirà di affrontare questa situazione serenamente. Shirin però, grazie a un repentino cambio di look, le farà cambiare idea. Quando Paul si accorgerà del suo nuovo aspetto rimarrà a bocca aperta.

Anche Jerry proverà un certo timore davanti alla macchina fotografica. Hildegard e Alfons lo aiuteranno a prepararsi al meglio, però per lui sarà molto difficile superare l'imbarazzo. Nel frattempo Rosalie inizierà a lavorare a un piano per far ingelosire Michael.