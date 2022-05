Lo sceneggiato Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni dello sceneggiato bavarese che andranno in onda dal 16 al 22 maggio annunciano che Gerry, ragazzo affetto da un disturbo cognitivo, arriverà a Bichlheim. Maja e Selina, nel mentre, saranno costrette a vendere i loro puledri, mentre Gerry inizierà a lavorare in lavanderia. La new entry, quindi, seguirà il consiglio del fitness trainer e dirà a Werner di non avere voglia di lavorare. A Florian, intanto, verrà la febbre alta e Maja lo porterà nella sua capanna, mentre Christoph offrirà del denaro a Rosalie qualora la stessa convincesse Gomez a cedergli i suoi hotel.

Gerry arriverà nel lussuoso hotel

Gli spoiler della fiction daily tedesca da lunedì 16 a domenica 22 maggio riportano che ci sarà l'entrata di un nuovo personaggio, ossia Gerry Richter, fratello di Max affetto da un disturbo cognitivo che lo farà apparire come squisitamente schietto e genuino. Il fidanzato di Vanessa, quindi, deciderà di trovare un piccolo lavoro nell'hotel per il fratellino.

Selina e la figlia Mara, successivamente, dovranno fare i conti con l'ardua decisione di dover vendere i loro cavalli, ma le due non avranno il denaro sufficiente per far arrivare i puledri al Fürstenhof.

Il giovane Richter dirà a Werner di non aver voglia di lavorare

Hannes disporrà delle potenzialità economiche per far sì che madre e figlia von Thalheim trasportino i loro puledri in albergo.

Maja, però, non sarà d'accordo a chiedere tale favore al partner, anche per non sentirsi obbligata verso lo stesso in futuro.

Fröhlich, però, metterà sul piatto ugualmente il proprio aiuto economico in merito. Max, invece, suggerirà con successo al fratello di iniziare a lavorare in lavanderia.

Appena metterà piede sul luogo professionale, però, Gerry farà l'incontro di Werner e dirà allo stesso di non avere granché voglia di lavorare.

Il padre di Robert, più che mai perplesso per le parole del giovane, si precipiterà da Max per chiedergli lumi a riguardo.

Rosalie proverà a convincere Gomez a vendere i suoi hotel

Von Thalheim jr capirà che Fröhlich vorrebbe aiutarla col trasporto dei puledri esclusivamente per un proprio tornaconto. Maja si renderà conto che anche il giovane Vogt potrebbe aiutarla a trasferire i cavalli in hotel.

Il guardiacaccia e la figlia di Cornelius, poco dopo, s'imbatteranno fortuitamente l'uno nell'altra nella foresta e al giovane verrà improvvisamente la febbre alta. La figlia di Selina contatterà Michael e porterà il fratello di Erik, il quale s'addormenterà subito dopo, nella sua capanna.

Christoph, inoltre, offrirà del denaro a Rosalie qualora la stessa riuscisse a persuadere Gomez e cedergli i suoi hotel. Engel, la quale accetterà la proposta del padre di Tim soltanto ponendo una condizione, si metterà in ghingheri per incontrare Gomez.

Il guardaboschi, in ultimo, rivelerà alla giovane von Thalheim di essere ancora innamorato di lei ma quest'ultima preferirà tenere le distanze per non creare attriti con l'attuale partner Hannes.