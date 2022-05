Il critico d'arte e deputato Vittorio Sgarbi in una recente intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Nowmag si è scagliato duramente contro il mondo degli influencer.

In particolare nell'occasione ha inveito contro l'influencer Chiara Ferragni e suo marito Fedez, pronunciando parole anche piuttosto offensive nei loro confronti.

Vittorio Sgarbi contro il mondo degli influencer: si scaglia contro Chiara Ferragni e suo marito Fedez

Parlando nel corso dell'intervista rilasciata in occasione del proprio 70° compleanno, Vittorio Sgarbi ha criticato duramente il mondo degli influencer.

In passato egli aveva definito tale figura come "un pir*a sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pir*a".

Stuzzicato a tal proposito dal giornalista, Sgarbi ha ribadito il proprio pensiero: "Adesso penso anche peggio perché secondo me il pir*a, cioè l’influencer, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé".

Poi il critico d'arte ha attaccato in particolare Chiara Ferragni: "Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito.

Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi".

Successivamente Sgarbi ha rincarato la dose: "Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincog**onito, propone delle cose per scemi". Al momento né Chiara Ferragni né suo marito Federico hanno risposto alle provocatorie parole del critico d'arte.

Sgarbi apprezza Morgan e Vasco Rossi

Vittorio Sgarbi nel corso della stessa intervista ha anche parlato di altri personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare ha apprezzato il cantante Morgan (al secolo Marco Castoldi): "Trovo che sia una persona molto intelligente e sveglia. D’altra parte, mi pare che Rimbaud, Baudelaire e tutti i famosi “Maledetti” non fossero particolarmente riconosciuti per la loro condotta devozionale".

Infine il critico ha espresso il proprio parere sul rocker Vasco Rossi: "Mi piace molto. Esperienza politica? No no, anzi, è meglio! Quelli che hanno esperienza fanno talmente schifo".