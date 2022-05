Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, 'Una vita' interpretata fra gli altri da Susana Soleto (Felicia), Imma Perez-Quiros (Fabiana), Manuel Bandera (Josè), Marcial Alvarez (Marcos) e Astrid Janer (Natalia). I nuovi episodi si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 16 al 21 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla nuova carica politica di Antonito, sula fuga di Ignacio, sulla gravidanza di Elodia, sulla vendita del Nuovo Secolo, sulle rivelazioni che Natalia farà a Genoveva e sulla confessione di Mendez a Marcos.

Alodia scopre di essere incinta

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Don Eduardo Dato, capo del governo spagnolo, offrirà ad Antonito il ruolo di ministro del lavoro. Il giovane accetterà, chiedendo alla famiglia di non rivelare la notizia a nessuno fino a quando non sarà pubblicato il comunicato ufficiale. Le cose, però, si complicheranno quando Carmen e Lolita racconteranno la notizia a Bellita e Rosina. Nel frattempo, José Miguel litigherà con Ignacio a causa del furto degli scheletri, spingendo il giovane ad andarsene di casa senza salutare nessuno. Casilda deciderà di accompagnare Alodia ad una visita medica dove scopriranno che la giovane è incinta. Dopo aver saputo che Ignacio se n'è andato, Bellita chiederà a José Miguel di andare a cercarlo per poi rivelargli di aver sempre contribuito al mantenimento del nipote a sua insaputa.

In seguito, la cantante deciderà di riappacificarsi col marito, annullando la pubblicazione del suo libro in cui passava per un approfittatore. Dopo aver scoperto che Alodia è incinta, Bellita si mostrerà molto comprensiva nei confronti della giovane.

Soledad ordina l'omicidio di Mendez

Suor Sagrario informerà Marcos che Anabel è fuggita dal convento per poi rientrare poco dopo in compagnia di un uomo.

Genoveva si offrirà di aiutare Natalia a sopportare la sua detenzione in carcere, spingendo la giovane a confessarle di essere stata violentata da Marcos Bacigalupe. Più tardi, Felipe andrà a trovare la giovane per annunciarle il suo rilascio. Dopo averla accompagnata a casa, l'avvocato le consiglierà di stare lontano da Genoveva.

Jacinto cercherà di dimostrare a Casilda che Fabiana e Servante sono innamorati. Liberto farà un'offerta per il ristorante degli Olmedo, ma Felipe gli rivelerà di avere ricevuto un'offerta anche da Ramon. Nonostante le sue pessime condizioni di salute, Mendez riuscirà a raccontare a Marcos che è stata Soledad ad uccidere Felicia. Nel frattempo, Soledad si recherà in carcere a trovare Fausto per ordinargli di mandare qualcuno ad uccidere Mendez. Rientrata a casa, la donna dovrà fare i conti con la rabbia di Marcos che la costringerà a confessare. Soltanto il tempestivo ritorno a casa di Anabel riuscirà ad impedire al padre di commettere un omicidio.

Ramon e Liberto acquisteranno il ristorante Nuovo Secolo in società, mentre Casilda e Jacinto non riusciranno a far riavvicinare Fabiana e Servante. Lolita incontrerà nel quartiere l'uomo che ha regalato la clessidra ad Antonito, mentre Aurelio offrirà rifugio a Soledad per poi chiederle di uccidere un uomo.