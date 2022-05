Matteo Ranieri torna a parlare della sua ex pretendente Federica Aversano e non evita frecciatine. L'ex tronista di Uomini e donne, in una recente intervista, ha "smascherato" la ragazza con la quale per mesi ha provato a costruire un rapporto nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Alla fine, però, Matteo ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Valeria e la reazione di Federica non è stata proprio delle migliori.

A distanza di settimane dalla scelta, Federica ha poi spiazzato ammettendo che gli avrebbe fatto piacere uscire con il cavaliere Riccardo Guarnieri, e tali dichiarazioni hanno portato Matteo ad essere sempre più convinto della scelta fatta.

La verità di Matteo Ranieri dopo l'addio con Federica a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo il rifiuto di Matteo nei confronti di Federica, la ragazza ha avuto modo di sfogarsi sui social dove ha lanciato diverse frecciatine al tronista.

In un primo momento disse di aver scoperto "un altro Matteo", interessato ai social e non alla privacy così come aveva sempre precisato nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Poi lanciò anche delle frecciatine legate ai genitori di Matteo, lasciando intendere che avessero influenzato in qualche modo la scelta del figlio, portandolo verso Valeria.

Matteo 'smaschera' l'ex corteggiatrice Federica Aversano

Immediata la reazione di Matteo che, in una nuova intervista concessa al magazine di Uomini e donne, ha scelto di mettere in chiaro le cose e lo ha fatto puntando il dito contro la stessa Federica.

L'ex tronista ha precisato a chiare lettere di non essere mai stato influenzato dai genitori, i quali avrebbero speso sempre delle belle parole nei confronti di Federica.

Per quanto riguarda i social, invece, Matteo ha ribadito di avere un rapporto "pulito" con loro: li usa per condividere quei momenti della sua vita che ritiene possano essere "dati in pasto" alle persone che lo seguono, ma poi fondamentalmente ha ammesso di essere rimasto ancorato alla vita di sempre, fatta di lavoro in fabbrica e impegno.

'Convinto della mia scelta', sentenzia Matteo Ranieri

Ma non è finita qui, perché Matteo Ranieri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa anche per le dichiarazioni di Federica in cui diceva che sarebbe uscita con Riccardo Guarnieri, solo per fare un dispetto ad Ida Platano, dato che tra di loro non corre buon sangue.

Immediata la reazione di Matteo che ha punzecchiato la sua ex pretendente anche su questo tema, ammettendo di essere sempre più contento di non averla scelta.

"Ho letto sul magazine che uscirebbe con Riccardo consapevole che piace a Ida, forse a maggior ragione, sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta", ha sentenziato l'ex tronista di U&D felice al fianco di Valeria.