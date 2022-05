Ida Platano continua ad essere una delle dame più chiacchierate di questa edizione di Uomini e donne. Costantemente al centro della scena e dell'attenzione mediatica, in questo ultimo periodo, Ida Platano ha dovuto fare i conti col ritorno in trasmissione del suo ex Riccardo Guarnieri, che non l'ha lasciata indifferente.

Tuttavia, le critiche nei confronti di Ida non sono mancate e, in queste ore, ha la dama bresciana ha lanciato delle nuove frecciatine sui social, postando un messaggio in cui parla di "donne difficili", così come si è sempre definita nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida Platano si sbilancia su Riccardo dopo il ritorno a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Ida Platano a Uomini e donne continua ad essere caratterizzato da alti e bassi.

In queste ultime registrazioni del programma, la dama torinese ha ammesso candidamente di non riuscire a vedere il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri come un semplice amico, svelando di fatto di provare ancora qualcosa nei suoi confronti.

La stessa cosa, però, non è stata condivisa da Riccardo che al contrario ha ammesso di non essere intenzionato a dar vita ad un ritorno di fiamma, motivo per il quale ha messo dei paletti ben precisi con la sua ex fidanzata.

Le critiche nei confronti di Ida Platano in queste settimane, non sono mancate.

Nuove critiche su Ida Platano e la dama si sfoga sui social

La dama, infatti, si è ritrovata al centro dell'attenzione per i costanti attacchi da parte di Tina Cipollari, che non si è tirata indietro nel criticare l'atteggiamento di Ida Platano, mettendola alla berlina e accusandola di essere una "donna di basso livello".

Parole che hanno scatenato anche accesi scontri in studio, al punto da far crollare Ida che al contrario si è sempre definita una persona con le spalle larghe e una donna difficile, di quelle che non si accontentano facilmente.

E, proprio in queste ultime ore, Ida Platano è tornata a lanciare frecciatine sui social contro i detrattori, postando un messaggio in cui parla proprio di donne forti e del modo in cui vivono i loro sentimenti.

La frecciatina di Ida Platano sui social

"Non tutti possono avere la fortuna di stare con una donna difficile. Le donne difficili sono forti, sincere e brillanti", si legge nel messaggio social condiviso dalla dama di Uomini e donne sul suo profilo Instagram.

"Le donne difficili non si accontentano, sanno essere crudeli come il diavolo e amabili come il più bello degli angeli", ha aggiunto ancora Ida nel suo messaggio social con tanto di frecciatina mirata.

Chi sarà il destinatario del suo messaggio? Riccardo oppure la nuova fiamma Marco? Lo scopriremo seguendo come si evolverà il percorso della dama a U&D.