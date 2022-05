Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con la serie televisiva Brave and Beautiful. Per Suhan e Cesur continuerà a non esserci pace. I nuovi episodi che andranno in onda dal 30 maggio al 3 giugno rivelano che Cesur scoprirà dell'evasione dal carcere di Adalet e deciderà di mettersi alla sua ricerca, nonostante l'opposizione delle persone a lui care. L'uomo svolgerà una serie di indagini personali anche per capire cosa abbia in mano Riza per ricattare la sua amata e Tahsin. Serhat andrà a trovare Riza e noterà dei graffi sulla mano dell'uomo. Il fratello di Adalet si giustificherà con il procuratore dicendo di avere un'amante focosa.

Brave and Beautiful, spoiler dal 30 maggio al 3 giugno: Bulent litiga con Mihriban

Korludag confesserà a Cesur che Riza ha inoltrato le prove con cui lo ricatta a un'altra persona. Bulent, dopo un litigio con la madre, deciderà di chiedere la mano di Banu per separarsi definitivamente dalla famiglia Korludag. Suhan sceglierà di infornare suo fratello della malattia che affligge il loro padre. La donna chiederà poi a Korhan di cenere tutti insieme nella loro villa per tentare una rappacificazione. Purtroppo però, le cose non andranno come previsto e Tahsin e il figlio avranno un nuovo scontro.

Rifat, grazie ai suoi agganci, riuscirà ad ottenere i tabulati telefonici di Riza. Sarà così che l'uomo scoprirà a chi il fratello di Adalet ha inviato le prove con cui sta ricattando Tahsin.

Nel frattempo, Riza si servirà di un ricatto per costringere Suhan ad andare a cena con lui. Tuttavia, Cesur verrà a sapere ben presto ciò che sta accadendo alla giovane donna.

Anticipazioni Brave and Beautiful al 3/6: Cesur aggredisce Riza

Quando Cesur scoprirà che Riza ha costretto Suhan a recarsi a cena con lui andrà su tutte le furie.

Ad informare l'imprenditore di quanto accaduto sarà Kemal. Alemdaroglu si recherà nel ristorante della cena e andrà su tutte le furie. Successivamente Cesur si metterà sulle tracce di Hikmet, ma senza successo. Korhan persuaderà Mihriban a non ritirarsi dalle elezioni. Cesur riuscirà a trovare il video che incrimina Tahsin per la morte di Salih.

Alemdaroglu sarà trattenuto dal portare il filmato alla polizia per amore di Suhan. Nel frattempo proprio quest'ultima deciderà di rivolgersi ad un altro medico perché non convinta che non ci sia una cura alla malattia del padre. La donna scoprirà così che si tratta solo di un piano di Korludag per tenerla vicino a lui. La sorella di Korhan informerà Cesur che in realtà non ha abortito. I due decideranno così di tornare a vivere insieme, ma solo per un periodo di prova in cui lui dovrà darle delle dimostrazioni.