Quando si parla del Trono Over di Uomini e Donne, immediatamente un pensiero è rivolto ad un volto ormai storico del programma, Armando Incarnato. L’uomo, durante gli anni del programma di Maria De Filippi, è stato duramente criticato e, il suo personaggio, è amato e odiato allo stesso tempo. Spesso, con i suoi interventi, sembra essere una persona interessata alla visibilità piuttosto che all’amore e, dopo l’ultimo confronto avuto con Isabella Ricci, la quale è tornata in studio per annunciare le nozze con Fabio Mantovani, l’ex dama Barbara De Santi, ha deciso di criticare nuovamente il cavaliere.

Barbara De Santi attacca Armando Incarnato

Armando Incarnato si trova nello studio di Uomini e donne da ormai circa cinque anni e, nonostante i diversi approcci con le ragazze, sembra però non aver ancora trovato la sua anima gemella.

Il cavaliere è spesso soggetto a critiche e polemiche, per le accuse che lui stesso lancia agli altri protagonisti del Trono Over e anche del Trono Classico oppure, per le sue relazioni non molto durature. Nel corso della sua carriera come cavaliere, Armando ha attirato diverse critiche, anche da ex volti del programma, come Barbara De Santi. Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando Isabella Ricci è tornata nel programma per annunciare le sue nozze con Fabio. Armando ha nuovamente attaccato la dama, accusandola di aver trovato l’amore, ma mentre era in trasmissione non faceva altro che sponsorizzare abiti e mettersi in mostra, criticando poi sui social il programma. Dinanzi a queste accuse, Barbara De Santi è esplosa sui social, con insulti al cavaliere, dicendo: “ Ignorante, invidioso, inutile soggetto, che non merita neanche di essere menzionato per nome.

Isabella, grazie per avermi ancora una volta emozionato positivamente, grazie perché le tue parole mi hanno alleggerito la grande rabbia che provo nel sentire le parole urlate da quel cafone. Siete motivo di tanta ammirazione e stima. Vi adoro “.

Isabella Ricci replica alle accuse di Armando

Quando Isabella è tornata a Uomini e Donne, Armando ha accusato la dama dicendo che lui rimane convinto della sua idea e che, anche se ha trovato l'amore, lei cercava comunque una grande visibilità.

Dinanzi a queste accuse, Isabella con poche semplici parole, ha replicato saggiamente al cavaliere, dicendo: "Mi dispiace che in un momento di gioia, le altre persone non gioiscano con me. L'obiettivo del programma è quello di creare coppie. Io più volte invece sono stata criticata da alcuni personaggi". Isabella ha poi ribadito che tutti i vestiti che ha indossato nel corso delle puntate erano stati acquistati da lei.