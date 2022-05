Nelle ultime puntata di Uomini e donne ha fatto il suo ingresso un nuovo cavaliere del trono over, dal nome Fabio Nova. Quest’ultimo ha da subito preso di mira il modo di vestire di Tina Cipollari, dicendo che lui, in qualità di fotografo di personaggi famosi, può criticare gli abiti di Tina e anche il fisico dell’opinionista televisiva. Ovviamente tra i due gli scontri stanno diventando sempre più accesi, suscitando allegria in studio. Tuttavia, vedendo Maria De Filippi ridere agli insulti a Tina sull’aspetto fisico, su Twitter alcuni fans del programma si sono infuriati contro la conduttrice.

Maria ride alle battute di Fabio e il pubblico inveisce contro la conduttrice

Fabio Nova ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne raccontando di essere un fotografo di moda e di aver avuto il piacere di collaborare con grandi star internazionali, come anche Naomi Campbell. Fabio ha spiegato di passare anche parte della sua vita in Brasile per fare foto, rivenderle e aiutare la popolazione che vive in stato di povertà. Una presentazione molto bella e commovente, se non fosse per alcuni attacchi che il cavaliere ha poi rivolto a Tina Cipollari. Tutto è avvenuto quando Maria ha chiesto all’uomo se fosse interessato a qualche donna presente in studio, lui ha detto di no, e di avere standard molto alti per una ragazza, dicendo poi di essere stato anche con una ragazza che, a sua detta, era paragonabile a un ce..o.

Dinanzi a questo giudizio nei confronti di una donna, Tina Cipollari è esplosa e ha iniziato a muovere accuse a Nova, invitandolo a guardarsi allo specchio e a non parlare male di una donna, soprattutto se prima ha avuto una relazione con lei. Fabio ha così iniziato a giudicare l’opinionista, dicendole che è grassa, di avere un piede grasso, di vestirsi male e tante altre parole infelici.

Nelle puntate successive, caldeggiato anche da Maria De Filippi, Fabio ha evidenziato tutti i difetti fisici di Tina, suscitando l’ira del web.

Nelle ultime ore Twitter è pieno di post contro Maria e Fabio, uno di questi recita: “Lui fa schifo. Ma Maria e Gianni che lo trovano divertente, fanno venire il vomito“. Mentre un altro più duro recita: “La biondina alla conduzione, fa la nazifemminista quando sfiorano la piccola fiammiferaia ma qui continua a buttare benzina sul fuoco per montare questi teatrini e continuare a fare bodyshaming gratuito nei confronti di una donna”.

Uomini e Donne potrebbe subire un prolungamento

Questa estate, con l'assenza di Temptation Island, molti programmi continueranno ad andare in onda oltre la presunta data finale. Dopo l'Isola dei Famosi, che continuerà ad andare in onda fino al 27 giugno, il prossimo programma di Mediaset a subire tale prolungamento potrebbe essere Uomini e Donne. A dare la notizia è stata la pagina Instagram, Uominiedonneovereclassico, la quale ha pubblicato un post dicendo di aver ricevuto una soffiata, che parlerebbe di un presunto allungamento del programma.