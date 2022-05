Dovrebbe mancare pochissimo alla scelta di un protagonista del Trono Classico di U&D. Stando a quello che si vocifera sul web, una delle registrazioni previste per questa settimana potrebbe essere quella giusta per Luca Salatino per comunicare la sua decisione definitiva tra Lilli e Soraia. Il romano sarebbe intenzionato a lasciare il programma entro il prossimo weekend, probabilmente tra giovedì 19 e venerdì 20 maggio. Il dating-show, intanto, pare si concluderà non prima dell'8 giugno: i vertici Mediaset avrebbero intenzione di rimandare il finale di stagione di qualche settimana.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le prossime registrazioni di U&D, sono attesissime: voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che Luca Salatino sarebbe vicino all'annuncio della sua decisione definitiva tra le ragazze che sta conoscendo da mesi davanti alle telecamere.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che questa settimana il cast del dating-show si riunirà giovedì 19 e venerdì 20 maggio, quindi è probabile che il tronista faccia la sua scelta proprio in una di queste giornate.

Il pubblico attende con ansia le anticipazioni delle nuove riprese del format di Maria De Filippi, anche perché è da tanto tempo che il romano sta cercando l'anima gemella in tv. I più affezionati telespettatori, infatti, ricorderanno che il percorso di Luca è iniziato come corteggiatore di Roberta Giusti: dopo il rifiuto che ha ricevuto dalla giovane, a Salatino è stato proposto di sedersi sulla poltrona rossa e quindi di restare in studio con un nuovo ruolo.

Le indiscrezioni sul futuro di U&D

Mancano ancora un paio di giorni alla prima registrazione settimanale di U&D, ma i fan stanno già facendo delle ipotesi su come potrebbe concludersi il percorso di Luca.

Da qualche tempo a questa parte, infatti, il tronista è rimasto con due sole corteggiatrici (Aurora si è auto eliminata dopo aver capito che Salatino non è la persona giusta per lei): la timida Lilli e la determinata Soraia.

Il romano non ha mai nascosto i mille dubbi che ha sulla decisione che a breve sarà chiamato a prendere: entrambe le giovani che il protagonista del Trono Classico sta frequentando lo hanno colpito, per questo motivo non sa chi preferire.

Anche Veronica Rimondi a breve dovrà comunicare il nome dello spasimante che le è entrato nel cuore: al momento, la ragazza è indecisa tra Matteo e Andrea.

Possibile slittamento dell'ultima puntata di U&D

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulle prossime registrazioni di U&D, gli spettatori sono stati aggiornati sulle ultime novità che riguardano la programmazione del format.

In rete, infatti, si vocifera che la stagione 2021/2022 del dating-show potrebbe finire tra qualche settimana e non il 27 maggio come si diceva recentemente.

I vertici Mediaset avrebbero deciso di allungare la trasmissione condotta da Maria De Filippi fino ai primi giorni di giugno.

Se così fosse, sarebbero ancora un bel po' le puntate che il cast dovrebbe registrare da qui all'inizio della pausa estiva, che come ogni anno durerà circa tre mesi.

I tronisti Luca e Veronica, le dame e i cavalieri Ida, Riccardo, Armando, Gemma, Pinuccia, Alessandro e Gloria, dunque, sarebbero pronti per fare compagnia al pubblico per altre tre settimane, salvo poi andare in vacanza fino a metà settembre.

Per quanto riguarda il cast che parteciperà alla prossima edizione, si sa ancora poco o nulla: rumor sempre più insistenti, però, sostengono che l'ormai ex regina del Trono Over, Gemma Galgani, potrebbe lasciare definitivamente dopo oltre 12 anni vissuti da assoluta protagonista.