Si sta facendo un gran parlare della puntata di U&D che è andata in onda venerdì 13 maggio. Sui social network, infatti, sono stati pubblicati moltissimi commenti di protesta per le parole poco carine che il signor Fabio ha detto sulle donne in generale e a Tina Cipollari nello specifico. A non piacere affatto al pubblico, sono state le risate di Maria De Filippi alle frasi offensive del cavaliere sul corpo dell'opinionista e sul suo modo di vestire.

Tensione tra gli spettatori di U&D

Sta facendo molto discutere l'atteggiamento di Maria De Filippi nella puntata di U&D del 13 maggio.

Gran parte del tempo a disposizione, infatti, è stata dedicata alla presentazione di un nuovo cavaliere del parterre, un signore che si è subito inimicato gli opinionisti e un'ampia fetta di pubblico con le sue prime dichiarazioni davanti alle telecamere.

Dopo aver raccontato il suo passato da fotografo di moda, Fabio ha precisato di aver avuto sia belle che brutte donne affianco, ma che i suoi standard sono molto alti per cui non si accontenterà.

Tina è stata la prima a punzecchiare la new entry del cast con battute di spirito, ma ad un certo punto la situazione ha preso un'altra piega e la "colpa" potrebbe essere di Maria De Filippi.

Per tutta la durata dell'intervento dell'uomo a centro studio, la conduttrice del dating-show ha fatto domande mirate a stuzzicare la permalosità di Cipollari, un modo come un altro per suscitare in lei una reazione sopra le righe.

I commenti del protagonista di U&D

Mentre Tina lo stuzzicava sulle belle donne che avrebbe avuto accanto in passato, Fabio ha aggiunto una frase che ha fatto arrabbiare molti: "Sì ho avuto bellissime donne ma la batosta l'ho avuta da un mezzo c...".

In tanti hanno cercato di spiegare al cavaliere di U&D che stava usando parole troppo forti per raccontare delle sue ex, ma lui non si è fermato ed ha dichiarato: "Le donne mi trovano interessante.

Quella che mi ha lasciato era brutta, ma aveva classe".

L'opinionista Cipollari non ci ha visto più ed ha espresso il suo pensiero e quello della maggior parte dei telespettatori: "Tu sei bruttarello, inutile prenderci in giro".

Maria De Filippi è intervenuta nella discussione chiedendo al signore al centro se avrebbe mai fotografato Tina, lui ha risposto: "Lei non può fare la modella, avrà la taglia 48/50.

Al massimo le avrei messo un sacco".

La presentatrice del dating-show ha riso di gusto sentendo queste affermazioni, la romana invece ha sottolineato che esistono anche le modelle curvy e lei potrebbe benissimo farne parte.

"Io potrei fare questo, tu sei brutto dentro e fuori e anche se pesassi 200 chili mi vergognerei a uscire con te", ha sbottato la bionda vamp tra gli applausi dei presenti.

Le critiche alla presentatrice di U&D

Il battibecco tra Tina e Fabio ha smosso gli animi di molti spettatori di U&D, che sui social network se la sono presa sia col cavaliere che con Maria De Filippi.

"Che bassezza di argomenti", "La cosa più brutta è che Maria ci scherza sopra e non si accorge che si lanciano messaggi sbagliati alle ragazze fissate con il fisico", "All'inizio della discussione, è stata Maria a mimare la larghezza di Tina.

Lei è la prima bulla", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter al termine della puntata in cui si è parlato di donne brutte e poco esili, il tutto sotto la supervisione divertita della presentatrice.

Alcuni fan, infatti, hanno attaccato la padrona di casa per aver permesso a Fabio di superare il limite soprattutto con l'opinionista, che a fine registrazione ha lasciato lo studio visibilmente nervosa per lo scontro acceso che aveva appena avuto col cavaliere.