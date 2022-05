La puntata di U&D che è andata in onda il 23 maggio, ha creato parecchio chiacchiericcio. Riccardo Guarnieri è stato protagonista di vari momenti inattesi: dall'ennesima dichiarazione di interesse nei confronti di Gloria, al ballo romantico con Ida a centro studio. Maria De Filippi si è detta spiazzata dai continui cambi di idea del cavaliere, tant'è che ad un certo punto gli ha chiesto palesemente cosa vuole e gli ha ricordato che alla sua età dovrebbe essere meno volubile in amore.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da quando è rientrato nel cast di U&D, Riccardo ha conquistato sempre più spazio nelle dinamiche del Trono Over.

La puntata che è stata trasmessa in tv lunedì 23 maggio, ad esempio, è stata interamente dedicata al pugliese e ai suoi tormenti d'amore.

Inizialmente c'è stato un ennesimo confronto tra Gloria e Guarnieri, richiesto da quest'ultimo. Dopo aver notato alcuni sguardi, il cavaliere ha deciso di riproporsi alla dama che lui stesso ha rifiutato qualche settimana fa perché certo che non potesse nascere nulla più di un'attrazione fisica.

Di fronte al secco no di Nicoletti, il protagonista del dating-show ha cercato giustificazioni, arrivando al punto di accusarla di essersi messa d'accordo con il ragazzo che sta frequentando da poco.

Dopo aver visto la donna piangere per le cose che le ha detto Riccardo, Maria De Filippi ha preso parola e ha incalzato l'uomo sulle sue reali intenzioni, non chiare a nessuno dei presenti.

La strigliata della padrona di casa di U&D

"Ma quale sarebbe l'interesse di Gloria a dire che non le piaci? Sono tre volte che ti dice di no, ma il primo a chiudere sei stato tu. Non capisco perché ora ti arrabbi se lo fa lei", ha commentato Maria nel corso della puntata di U&D del 23 maggio.

Mentre Riccardo cercava di giustificare il suo atteggiamento aggressivo nei confronti della dama della quale si era appena detto molto preso, la presentatrice ha aggiunto: "A te va male con una e ti ricordi di Gloria".

"Ma cosa vuoi? Sembri un uomo che rincorre una donna solo perché scappa", ha proseguito De Filippi tra gli applausi dei presenti.

La padrona di casa del dating-show ha anche sottolineato che in un'intervista al magazine il pugliese ha palesato un interesse per Federica Aversano, la corteggiatrice che Matteo Ranieri non ha scelto e che anche Alessandro Vicinanza aveva notato.

"Ti piace lei, poi Gloria. Ma che vuoi? A 20 anni si fa così, non alla tua età", ha concluso Maria.

Le proteste del pubblico di U&D

Riccardo è apparso in difficoltà mentre Maria rendeva pubblici i suoi continui cambi di pensiero sulle dame del cast, ma ha provato lo stesso a giustificarsi dicendo che Federica non potrà mai conoscerla e che quindi il suo era un apprezzamento estetico, e che Gloria gli piace tanto perché ha capito di essere stato troppo frettoloso nella loro conoscenza.

Incassato il due di picche di Nicoletti, Guarnieri ha deciso di restare al centro dell'attenzione lasciando lo studio in lacrime.

De Filippi ha chiesto spiegazioni e si è sentita dire che sia il pugliese che Ida si erano emozionati ascoltando una canzone che hanno ballato il giorno in cui c'è stata la proposta di matrimonio.

Confusa dal comportamento di entrambi i protagonisti del Trono Over, la presentatrice li ha invitati a fare un lento e a chiarirsi definitivamente sulle loro reali intenzioni.

"Ma basta", "Ida e Riccardo devono essere rimasti in un loop temporale, non c'è altra spiegazione", "Questo momento toccante mi fa crepare dalle risate, non sono reali", "Tina dove sei?", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui profili social di quei telespettatori che sono stanchi di assistere agli stessi siparietti da anni.