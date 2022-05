Cambio di programmazione in casa Mediaset per il prossimo giugno 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà allo stop di diverse trasmissioni, tra cui Uomini e donne di Maria De Filippi.

Arriverà al termine anche l'appuntamento con Brave and Beautiful, la soap opera turca di Canale 5, che vede protagonisti la coppia composta da Cesur e Suhan.

In prime time, invece, spazio al ritorno di New Amsterdam e nuove fiction come L'Ora con protagonista Claudio Santamaria.

Stop per Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo giugno 2022 interesserà in primis la fascia del primo pomeriggio, dove si arriverà allo stop estivo di Uomini e donne. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi chiuderà i battenti il prossimo 1° giugno, con la messa in onda dell'ultima puntata di questa seguitissima stagione che ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Con una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno, il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi si è confermato leader assoluto della fascia oraria in cui va in onda.

Tuttavia, dal prossimo 6 giugno al posto di U&D, Mediaset continuerà a intrattenere un pubblico prevalentemente femminile, programmando la messa in onda della soap opera spagnola "Un altro domani".

Anche Pomeriggio 5 si ferma per l'estate, ma Barbara d'Urso tornerà

Un prodotto che sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia, provando così ad emulare il successo di altre soap iberiche che in questi anni sono state lanciate su Canale 5, tra cui Il Segreto.

Un altro programma che andrà in ferie a giugno è Pomeriggio 5. Il talk show condotto da Barbara d'Urso chiuderà i battenti per questa stagione verso metà mese, per poi tornare in onda di nuovo a settembre. Contrariamente alle indiscrezioni che trapelavano in rete e sui social nelle ultime settimane, la conduttrice partenopea ha smentito le voci legate a un suo addio all'azienda.

Barbara d'Urso, quindi, ritornerà a presidiare la fascia del pomeriggio televisivo a partire da settembre.

Chiude per sempre Brave and Beautiful: cambio programmazione giugno

Entro il mese di giugno arriverà al termine anche la programmazione di Brave and Beautiful, la soap turca che in queste settimane è tornata in onda con i restanti (pochi) episodi della prima e unica stagione che aveva debuttato la scorsa estate su Canale 5. La soap con protagonisti Cesur e Suhan si sta avviando verso il gran finale di sempre, che sarà trasmesso entro giugno in tv.

In questo caso, però, si tratta di un addio definitivo dato che la soap non tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva. Brave and Beautiful non è stata rinnovata per una seconda stagione e quindi uscirà di scena definitivamente dalla programmazione della rete ammiraglia.

Cosa andrà in onda al posto della soap turca? Al momento, sul sito Publitalia, è prevista una generica "soap" nella fascia oraria post messa in onda di Un altro domani. Tuttavia in casa Mediaset non hanno comunicato i dettagli legati alla messa in onda di questa nuova serie che terrà accesa l'estate pomeridiana di Canale 5.

Il ritorno di New Amsterdam e la finale dell'Isola dei famosi su Canale 5

E poi ancora, a giugno è prevista la messa in onda della nuova stagione di New Amsterdam, la serie medical che in questi anni è diventata uno dei punti di forza della programmazione estiva Mediaset.

Tra le nuove fiction, invece, è prevista la messa in onda de L'Ora con protagonista Claudio Santamaria.

Inoltre, nelle prossime settimane, è previsto anche il gran finale de L'Isola dei famosi 2022, il fortunato reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin.

La finalissima di quest'anno è in programma il 27 giugno e, in questo modo, l'attuale stagione dell'Isola diventerà la più lunga di sempre nella storia del reality show, con oltre tre mesi di permanenza in Honduras per i naufraghi che sono rimasti in gara e che si giocheranno il "tutto per tutto" per cercare di conquistare il montepremi messo in palio dalla produzione.