Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata di Uomini & Donne. Visto che l'appuntamento odierno con il dating show è stato registrato più di una settimana fa, sono già disponibili le anticipazioni su quello che è accaduto in studio, a partire dai protagonisti della giornata, ovvero Ida e Riccardo. Da lunedì 23 maggio, infatti, si parlerà quasi esclusivamente di loro: nel giro di poco tempo i due ex si riavvicineranno e si diranno addio, regalando molti colpi di scena ai telespettatori.

Aggiornamenti sulle ultime puntate di U&D

Lunedì 23 maggio inizierà la messa in onda di una puntata di U&D attesissima dai telespettatori.

Da giorni, infatti, sul web impazzano le anticipazioni di una delle registrazioni più spiazzanti dell'ultimo periodo, quelle che hanno per protagonisti gli ex Ida e Riccardo.

Chi ha assistito alle riprese dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv racconta che Guarnieri ha sorpreso tutti commuovendosi ascoltando una canzone che gli ricordava la proposta di matrimonio che ha fatto a Platano un paio d'anni fa.

La dama ha seguito il cavaliere nel backstage per cercare di capire se prova ancora qualcosa per lei e da quel momento è partito un botta e risposta che ha coinvolto anche altri personaggi del cast.

Ida le ha provate tutte pur di far ammettere a Riccardo che la ama ancora, ma lui ha resistito anche davanti alle "pressioni" di Maria De Filippi e di Gianni Sperti.

Un romantico lento per la 'coppia' di U&D

Se a parole ha preferito non sbilanciarsi troppo, è con i fatti che Riccardo ha dimostrato di volere ancora bene a Ida.

Spronati dai presenti, i due hanno fatto un romantico ballo a centro studio, un momento toccante che ha visto Platano commuoversi e prendere una decisione importante per il suo futuro.

Dopo aver chiuso la frequentazione con Marco, la dama di U&D ha ammesso di amare ancora l'ex fidanzato e l'ha esortato a fare altrettanto.

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa il 23 maggio fanno sapere che Guarnieri non asseconderà mai le richieste della bresciana ma, spinto da più parti, accetterà di uscire a cena con lei la sera stessa.

Ida e Riccardo, dunque, saranno i protagonisti assoluti del primo appuntamento settimanale con il dating show: lacrime, balli e dichiarazioni sono gli ingredienti principali di una puntata imperdibile del finale di stagione del format di Maria De Filippi.

Niente lieto fine a U&D

Tra le anticipazioni che stanno circolando da giorni sulla puntata in questione spicca quella sull'assenza in studio di una protagonista del cast: Tina Cipollari, infatti, non era agli Elios quando c'è stata la registrazione totalmente incentrata su Ida, Riccardo e il loro riavvicinamento.

Nelle prossime puntate, però, ci saranno delle grosse novità su Ida e Riccarso. Gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni sulle ultime riprese della stagione del dating show, infatti, hanno nuovamente spiazzato i telespettatori.

Dopo essersi visti a cena un paio di volte lontano dalle telecamere, Platano e Guarnieri sono arrivati alla conclusione che non c'è un futuro per il loro rapporto. I due non hanno fatto altro che discutere su vecchie questioni, tant'è che al rientro in studio hanno deciso di mettere un punto definitivo e proseguire ognuno per la propria strada.

Il programma di Maria De Filippi è già in vacanza (l'ultima registrazione c'è stata il 19 maggio), ma le puntate continueranno a essere trasmesse su Canale 5 fino al prossimo 1° giugno. La pausa estiva dei troni Classico e Over durerà circa tre mesi, e si concluderà tra fine agosto e inizio settembre con nuove riprese e aggiornamenti su quello che è accaduto ai veterani del cast nel periodo lontano dai riflettori.