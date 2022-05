Le nuove anticipazioni di Uomini e donne, che arrivano dalle ultime registrazioni di questa edizione, rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena legati sia al percorso dei due tronisti in carica sia per quanto riguarda i protagonisti del trono over.

Ancora una volta i riflettori sono stati puntati sulla coppia composta da Ida e Riccardo mentre per il trono classico ci sono state le fatidiche scelte finali. E, per quanto riguarda quella di Luca Salatino, il tronista ha lasciato l'amaro in bocca alla giovane Lilli.

Luca Salatino ha fatto la sua scelta: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Luca Salatino è giunto il momento di svelare il nome della pretendente con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset. Tra Soraia e Lilli, ad avere la meglio è stata la prima. E così, nello studio di Uomini e donne si è formata questa nuova coppia composta da Luca e Soraia, pronti a vivere il loro amore lontani dai riflettori e quindi dalle telecamere del programma Mediaset.

Grande delusione per Lilli: le anticipazioni legate alla registrazione della scelta finale rivelano che, nel momento in cui ha scoperto di essere stata rifiutata dal tronista, non ha potuto trattenere le lacrime.

Lilli in lacrime dopo il rifiuto di Luca e interviene Maria

Lilli è scoppiata a piangere, evidentemente perché (come la maggior parte degli spettatori che hanno seguito il programma) non si aspettava di essere la non-scelta. Immediata la reazione di Maria De Filippi che è subito intervenuta in prima persona per cercare di placare e confortare la giovane Lilli, dopo questa profonda delusione vissuta nello studio di Uomini e donne.

Per quanto riguarda, invece, la scelta finale di Veronica, ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Matteo, che le ha risposto sì.

Ida e Riccardo si dicono addio: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di U&D che andranno in onda in questo attesissimo finale di stagione 2022 rivelano che si è tornato a parlare anche di Ida e Riccardo.

I due protagonisti del trono over hanno cercato in tutti i modi di provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, tanto da decidere di tornare a frequentarsi fuori dallo studio tv.

Peccato però che l'esito finale non sia stato dei migliori. Tra Ida e Riccardo non è tornato il sereno e, nel corso dell'ultima registrazione di questa stagione, hanno scelto di mettere un punto a questo rapporto e quindi chiudere la loro relazione. Un addio definitivo oppure in estate ci saranno nuovi riavvicinamenti? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.