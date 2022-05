Cresce la tensione nello studio di Uomini e donne: le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Ida e Riccardo si sono ritrovati ai ferri corti in studio.

Questa volta, infatti, la dama bresciana ha scelto di mettere alla prova il suo ex fidanzato e lo ha messo letteralmente alle strette, tanto da voler sapere che tipo di sentimenti prova nei suoi confronti.

Occhi puntati anche sul ritorno in studio della coppia composta da Nadia e Massimiliano, che hanno svelato come sta procedendo la loro relazione.

Riccardo scoppia a piangere per Ida: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne di mercoledì 11 maggio rivelano che Riccardo si è commosso fino alle lacrime nel momento in cui ha ascoltato il brano "Fai rumore", che aveva dedicato a Ida subito dopo la proposta di matrimonio.

Il cavaliere non ha saputo trattenersi, al punto da lasciare lo studio: la sua ex, però, lo ha seguito dietro le quinte e da quel momento in poi, i due sono stati protagonisti di un nuovo accesissimo confronto in studio.

Dopo aver ballato insieme, Ida ha deciso di chiudere con il nuovo pretendente Marco, dopodiché ha messo alle strette il suo ex fidanzato.

Ida Platano perde le staffe con Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Ida ha voluto sapere quali sentimenti Riccardo sente ancora nei suoi confronti, ma la risposta del cavaliere non è stata chiara.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, la dama bresciana ha letteralmente perso le staffe al punto da mandare Riccardo a quel paese e lasciando lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Riccardo, però, non si è arreso e l'ha rincorsa dietro le quinte per cercare di farla calmare e ragionare. Una volta rientrati in studio, i due hanno scelto di fare un'uscita insieme fuori dal programma e quindi vedersi per una cena chiarificatrice.

Nadia e Massimiliano ospiti in studio: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Ida e Riccardo nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, le anticipazioni delle nuove puntate in onda entro fine maggio in tv, rivelano che in studio ci sarà anche il ritorno della coppia composta da Nadia e Massimiliano.

I due, dopo essersi innamorati nello studio della trasmissione Mediaset, hanno scelto di viversi lontani dalle telecamere e dai riflettori.

A distanza di un po' di tempo da questa loro scelta, tutto sta procedendo nel migliore dei modi. In studio, infatti, Nadia e Massimiliano hanno svelato di aver intrapreso la convivenza e che il loro amore sta proseguendo a gonfie vele.