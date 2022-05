Ida Platano, la dama più discussa di Uomini e donne, è stata pizzicata mentre baciava un uomo misterioso in un locale di Brescia. Il video è apparso in rete proprio mentre stava andando in onda la puntata di Uomini e donne del 2 maggio, durante la quale la dama bresciana ha accettato di conoscere il cavaliere Marco. Sarà proprio lui l'uomo misterioso del bacio?

A Uomini e donne per Ida Platano arriva il nuovo cavaliere Marco

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a monopolizzare le puntate di Uomini e donne. Anche in quella andata lunedì 2 maggio su Canale 5 si è parlato di loro.

Non è mancata l'ennesima discussione di Ida con Tina Cipollari, con l'opinionista che ha ribadito ancora una volta il suo pensiero. Tina, infatti, continua a sostenere che Ida sia ancora innamorata di Riccardo e che le sue conoscenze nel programma siano finite proprio perché non lo ha affatto dimenticato. In puntata sono giunti due cavalieri appositamente per conoscere la dama bresciana, che ne ha tenuto solo uno, ossia Marco, un 37enne di Milano.

Ida Platano beccata mentre bacia un uomo fuori da U&D

Ironia della sorte, proprio mentre andava in onda la puntata di Uomini e donne, sul portale Isa e Chia è stato pubblicato un video in cui si vede Ida baciare appassionatamente un uomo, la cui identità è al momento sconosciuta.

Nel dettaglio, secondo quanto riporta l'utente che ha fatto la segnalazione, Ida e quest'uomo si trovavano in un locale a Brescia e si sono baciati con trasposto e incuranti del fatto che il locale fosse affollato. Insomma, Ida e il suo accompagnatore non si sono fatti tanti problemi e si sono baciati con passione.

Chi è l'uomo che ha baciato Ida Platano? Non è Riccardo Guarnieri

Ora resta da capire l'identità dell'uomo misterioso. Dalle immagini si evince che non si tratti di Riccardo Guarnieri. Molti utenti, invece, sospettano che la persona con la quale Ida Platano si sia baciata potrebbe essere proprio il nuovo cavaliere Marco. Molti indizi, compreso l'aspetto fisico, farebbero pensare a lui, anche se il volto nel video non si vede.

Che si tratti di Marco o di un'altra persona questa segnalazione farebbe supporre che Ida si sia messa il cuore in pace e che abbia deciso di voltare pagina. Così come pare aver voltato pagina Riccardo, pizzicato mano nella mano con una ragazza mora molto più giovane di lui in queste ultimissime ore. Segnalazione riportata dall'esperta di Gossip Deianira Marzano.