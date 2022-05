Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno il triangolo formato da Silvia, Michele e Giancarlo. A tal proposito, Saviani e Graziani avranno un’accesa discussione. La figlia di Teresa, inoltre, sarà preoccupata per il suo futuro con Todisco, perché il banchiere dovrà trasferirsi a Bari per lavoro. Nel frattempo, Rossella avrà problemi sentimentali, perché la sua storia con Riccardo terminerà e, pertanto, la dottoressa troverà conforto in sua mamma.

Un posto al sole, anticipazioni al 13 maggio: Silvia e Michele ai ferri corti

Michele è tornato a vivere a Napoli da qualche settimana, dopo avere trascorso qualche mese a Milano. Il matrimonio fra Saviani e Silvia è terminato già da qualche tempo e la proprietaria di Caffè Vulcano ha voltato pagina e si è rifatta una vita con Giancarlo. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 9 al 13 maggio, rivelano che fra gli ex coniugi Saviani ci saranno tensioni. A tal proposito, Silvia e Michele avranno un’accesa lite. Al momento, però, non è trapelato nessun indizio in merito a cosa scatenerà la discussione fra i genitori di Rossella.

Un posto al sole, trame al 13 maggio: la storia fra Silvia e Giancarlo è in bilico

Nel frattempo, oltre ai problemi con l’ex marito, Silvia dovrà cercare di risolvere questioni urgenti con Giancarlo. Todisco, infatti, informerà Graziani di un imminente trasferimento che gli è stato proposto in un’altra città. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole rivelano che il banchiere dovrà andare a vivere a Bari e, per questo, Silvia avrà tentennamenti riguardo al futuro della sua relazione con il compagno.

A causa della distanza fra il capoluogo campano e la città pugliese, la proprietaria di Caffè Vulcano sarà incerta sulla sopravvivenza della sua storia d’amore.

Un posto al sole, episodi al 13 maggio: Rossella e Silvia si supportano a vicenda

Durante la settimana da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, inoltre, verranno trattate anche le vicende sentimentali di Rossella.

Riccardo si lascerà andare alla passione con Virginia e, dopo avere avuto una scappatella con la sua ex moglie, verrà travolto dai sensi di colpa. A quel punto, la storia d’amore fra i due medici terminerà e la dottoressa Graziani si troverà a condividere con sua mamma le sfortunate vicende sentimentali. Se da un lato Rossella penserà di avere perso per sempre Crovi, dall’altro lato Silvia avrà dubbi sul suo futuro con Giancarlo. A quel punto, l’ex moglie di Michele chiederà un consiglio a Mariella. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap opera partenopea.