Ieri, venerdì 29 aprile, è stata registrata una nuova puntata di U&D: tra le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, spiccano quelle riguardanti Ida e Riccardo. Chi ha assistito alle riprese del Trono Over, infatti, racconta che il cavaliere pugliese ha detto no ad un eventuale ritorno di fiamma con Platano, cosa che lei invece non avrebbe escluso visto il feeling che c'è ancora tra loro dopo anni di lontananza. Bruno e Alessandro, poi, hanno conosciuto nuove dame e ne hanno mandate via altre: nessun aggiornamento, invece, sui tronisti giovani Luca e Veronica.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Si è conclusa la prima delle due registrazioni settimanali di U&D: gli spoiler che stanno circolando sulla puntata che Maria De Filippi ha condotto il 29 aprile, riguardando quasi tutti Ida e Riccardo.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, tramite la sua pagina Instagram, ha fatto sapere che le riprese sono state monopolizzate dai due ex fidanzati, ancora al centro delle chiacchiere per un possibile ritorno di fiamma.

Guarnieri ha chiesto alla redazione di potersi confrontare con Gloria ad una settimana di distanza dalla loro rottura definitiva: i due hanno discusso a lungo, ma la dama non è tornata indietro nella sua decisione di non frequentare più il pugliese.

La donna, anzi, ha chiarito di essere uscita con un altro cavaliere del parterre, di essersi trovata bene con lui e di avergli dato dei baci: con queste informazioni, la protagonista del Trono Over ha messo un punto alla sua breve ma passionale "amicizia" con il pugliese.

La confessione della dama di U&D Over

Chiarito il rapporto con Gloria, Riccardo è rimasto al centro dell'attenzione per i balli e lo scambio di battute che continua ad avere con Ida.

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 29 aprile, infatti, fanno sapere che Tina Cipollari ha insistito parecchio per cercare di capire se i due ex intendono tornare insieme oppure se il loro palese riavvicinamento è soltanto una conseguenza di una pace raggiunta dopo anni di discussioni e scontri.

Pressati sul legame che intendono avere in futuro, la dama e il cavaliere hanno dato risposte diverse e che sono destinate a far discutere.

Guarnieri ha ribadito che non vuole tornare a far coppia con Platano, ma che è molto contento di aver stretto un'amicizia con lei dopo un lungo periodo di gelo: questa versione, è la stessa che il pugliese dà sulla ex fidanzata da quando ha rimesso piede negli studi Elios circa un mese fa.

Nessuna news sui tronisti di U&D

Se Riccardo ha ripetuto più volte che da Ida non vuole altro se non una bella amicizia, lei ha parlato in modo diverso del sentimento che prova tutt'ora per l'ex compagno.

Gli spoiler della puntata di U&D che sarà trasmessa su Canale 5 tra qualche settimana, fanno sapere che Platano è sembrata ancora coinvolta da Guarnieri e che non esclude di poter tornare insieme a lui nel prossimo futuro.

Visti gli ultimi sviluppi, c'è da aspettarsi che i due ex saranno protagonisti assoluti del finale di stagione, che dovrebbe essere tra meno di un mese.

Nel corso della registrazione del 29 aprile, poi, si è parlato anche dei cavalieri Bruno e Alessandro: i due stanno conoscendo alcune signore e ne stanno mandando a casa altre.

Maria De Filippi, poi, è stata talmente presa dal botta e risposta tra Ida e Riccardo che non ha neppure fatto entrare in studio i tronisti: Luca e Veronica, infatti, non hanno preso parte alle riprese di venerdì scorso, quindi non hanno potuto neanche incontrare i loro corteggiatori dopo una settimana d'attesa.

Oggi, sabato 30, il cast del dating-show si ritroverà nuovamente e in serata dovrebbero trapelare le nuove anticipazioni.