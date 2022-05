Ci potrebbe essere aria di crisi tra Luca e Soraia dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne? E' questa l'ultima clamorosa indiscrezione di gossip che ruota intorno alla nuova coppia che si è formata nello studio della trasmissione televisiva di Maria De Filippi.

A riportare ulteriori dettagli su quanto starebbe succedendo, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Amedeo Venza, che sui social ha svelato che i due si sarebbero visti pochissime volte nei giorni successivi alla registrazione della scelta finale.

Luca ha già fatto la scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, la scelta di Luca Salatino tra Lilli e Soraia è stata particolarmente combattuta per il tronista romano. Lui stesso, fino alla fine di questa esperienza, non ha nascosto le proprie perplessità e dubbi in merito alle due pretendenti che sono giunte al rush finale di questo percorso, che ha appassionato il pubblico.

Alla fine, Luca ha scelto Soraia: è stata lei ad avere la meglio e quindi a far breccia nel cuore del tronista, portandolo a maturare la decisione che fosse quella giusta. Niente da fare per Lilli che, al contrario, ha abbandonato lo studio del programma di Maria De Filippi in lacrime.

Nuovi retroscena su Luca e Soraia dopo la scelta: si parla già di crisi

Ma cosa è successo dopo la messa in onda della scelta di Luca in tv? Come procede la relazione con Soraia? E' questa la domanda che si pongono i fan e, a quanto pare, ci sarebbe già aria di crisi tra i due.

A svelare dei clamorosi retroscena è stato Amedeo Venza, il quale ha fatto sapere che tra i due protagonisti di Uomini e donne, non sarebbe scattata la scintilla dopo la fine della trasmissione.

"Dopo la scelta, avvenuta qualche settimana fa, i due si sono visti solo un paio di volte e sembrerebbe che non sia scattata la famosa scintilla", ha fatto sapere Venza. "Voci vicino a Soraia fanno sapere che al momento stanno provando a trovare un equilibrio.", aggiunge ancora l'esperto di gossip sulla coppia nata a U&D.

Volano gli ascolti di U&D con la scelta di Luca

In attesa di scoprire quale sia la verità dei fatti volano gli ascolti in tv per la scelta del tronista romano.

La prima parte della scelta di Luca a Uomini e donne, trasmessa lunedì 30 maggio su Canale 5, ha registrato una media record di oltre tre milioni di spettatori, toccando il 30% di share in daytime. Sintomo del fatto che c'è grande curiosità in merito a questa scelta finale, malgrado i vari spoiler e le anticipazioni che da diversi giorni ormai circolano sul web e sui social.