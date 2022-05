Il riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne sta facendo molto discutere: l'ex coppia ha di nuovo interrotto ogni tipo di rapporto. Su Instagram, l'ex dama Barbara De Santi ha lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di due volti del dating show di Maria De Filippi. La diretta interessata non crede nella buona fede di Ida.

L'accaduto

Nella puntata di giovedì 26 maggio, Ida Platano ha discusso animatamente con Riccardo Guarnieri. La diretta interessata ha spiegato che la cena con l'ex non è andata affatto bene, perché il cavaliere non ricambierebbe gli stessi sentimenti della 39enne.

Sabato 28 maggio, la dama di Uomini e Donne si è raccontata per la prima volta a Verissimo. Nonostante l'intervista sia stata registrata prima della puntata di Uomini e Donne - puntata in cui Guarnieri ha rotto definitivamente con la sua ex Ida - Platano ha speso parole al miele per il 41enne di Taranto.

La stoccata dell'ex dama

Su Instagram, l'ex dama Barbara De Santi ha lanciato una stoccata a Ida Platano e Riccardo Guanieri. Senza peli sulla lingua la diretta interessata ha invitato un noto brand di apparecchi acustici a donarli ai due volti di Uomini e Donne: "Sono un muto che parla a un sordo".

Successivamente l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha condiviso la riflessioni di una sua follower sull'ospitata di Ida Platano nel salotto di Silvia Toffanin: "I conti non tornano...".

De Santi ha affermato: "Ida a Verissimo era tutto un sorriso e le stelline agli occhi". L'ex dama ha fatto notare che la cena avvenuta tra Platano e Guarnieri è stata oggetto di scontro nella puntata di Uomini e Donne, ma a Verissimo la 39enne si è mostrata sorridente come se fosse andato tutto per il verso giusto: "Tutta la rabbia esplosa, dove l'ha messa nella chiacchierata con Silvia Toffanin?".

In passato, Barbara De Santi aveva insinuato che Platano e Guarnieri non erano mai stati insieme due anni e mezzo: "Mai stati insieme 30 mesi".

L'intervista di Platano a Verissimo

Per chi non avesse seguito l'intervista di Ida Platano a Verissimo, la 39enne ha parlato della sua infanzia difficile. Successivamente la dama di Uomini e Donne ha parlato dei suoi amori e non poteva non menzionare Guarnieri: "Con Riccardo è stato un colpo di fulmine".

Tuttavia, Ida ha ammesso di non avere mai sofferto in quel modo per amore.

La diretta interessata ha rivelato che Riccardo è un uomo molto orgoglioso, ma potrebbe ancora essere innamorato di lei. Nonostante Ida avesse registrato l'intervista con Silvia Toffanin dopo la cena avvenuta con il suo, la diretta interessata ha parlato di un forte sentimento da parte sua: "Non è amore, ma amore immenso".