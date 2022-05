Si sta facendo un gran parlare di quello che è accaduto tra Luca e Soraia dopo la scelta negli studi di U&D. All'orecchio di Amedeo Venza, ad esempio, è arrivata l'indiscrezione che vorrebbe i due giovani già in crisi per divergenze caratteriali emerse subito dopo la fine del programma. Il tronista, infatti, da giorni è in Liguria insieme all'amico Matteo Ranieri e della neo fidanzata non c'è traccia.

Aggiornamenti sulla neo coppia di U&D

La scelta di Luca dev'essere ancora trasmessa in tv, ma sono già tanti i gossip che stanno circolando sia sul ragazzo che su quello che è successo dopo l'addio al programma con la neo fidanzata.

Visto che sono passate quasi due settimane da quando il tronista di U&D ha preferito Soraia a Lilli, molti fan hanno notato alcune stranezze che stanno alimentando una chiacchiera sui due giovani.

Da quando è stato libero di lasciare Roma, Salatino ha raggiunto Matteo Ranieri in Liguria per una vacanza di relax e amicizia.

A far insospettire gli spettatori di U&D, è la decisione del romano di non trascorrere questo periodo con la nuova compagna, che è passata in secondo piano rispetto al collega di trono col quale ha condiviso tante emozioni.

"Ma si sono già lasciati?", si domanda il pubblico del dating-show in merito ai ragazzi che oggi, 31 maggio, si fidanzeranno ufficialmente su Canale 5.

Il rumor sui protagonisti di U&D

Ad alimentare il gossip sulla coppia che si è formata negli studi di U&D lo scorso 19 maggio, è una segnalazione che è apparsa sul profilo Instagram di Amedeo Venza la mattina di oggi. Poche ore prima di assistere alla messa in onda della scelta di Luca, i curiosi sono stati informati del fatto che potrebbe essersi già rotto qualcosa tra lui e la fidanzata, per questo non starebbero insieme in Liguria in questo periodo.

"Già finita? Dopo la scelta, che è avvenuta qualche settimana fa, i due si sono visti solo un paio di volte e sembra che non sia scattata la scintilla", si legge in una Stories che il pugliese ha postato di recente sul proprio account.

"Voci vicine a Soraia, fanno sapere che al momento stanno provando a trovare un equilibrio", ha aggiunto l'influencer nello sfogo social che sta facendo il giro della rete.

Insomma, non accennano a placarsi le chiacchiere sulla storia d'amore che è nata agli Elios poco tempo fa e che sarà ufficializzata nelle prossime ore con la messa in onda della scelta su Canale 5.

I pareri dei fan di U&D

Luca e Soraia non possono ancora esporsi per confermare o per smentire le voci che li vorrebbero già in crisi: finché non viene mostrata in tv la scelta del tronista, entrambi i protagonisti del cast devono evitare di postare contenuti social che possono contenere spoiler sul loro percorso nel programma.

I fan, però, sono curiosi di sapere se tra i due ragazzi ci sono già dei problemi oppure se la vacanza che Salatino sta facendo con Matteo è solo un modo per svagarsi nell'attesa di ufficializzare la nuova relazione con Ceruti.

A differenza di Salatino, Veronica Rimondi sta condividendo molto tempo con il corteggiatore che ha scelto davanti alle telecamere. Una foto che Matteo Farnea ha postato qualche giorno fa, ha anticipato che lui e la tronista stanno insieme e vanno d'amore e d'accordo.

Lo scatto in questione, però, pochi minuti dopo essere stato pubblicato, è stato rimosso dal diretto interessato sempre nel rispetto delle regole della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Dal pomeriggio di mercoledì 1° giugno, però, i neo piccioncini saranno liberi di mostrarsi su Instagram e di aggiornare i loro sostenitori su come procede la storia lontano dalle telecamere di Canale 5.