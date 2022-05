Nella giornata di mercoledì 18 maggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese del dating show di Maria De Filippi c'è stata un'importante novità riguardante il trono classico. A tal proposito, Luca Salatino ha scelto Soraia, terminando così il suo percorso all'interno della trasmissione di Canale 5. Niente da fare, pertanto, per Lilli, che aveva provato a fare breccia nel cuore del tronista, fin dall'inizio della sua avventura televisiva.

Uomini e Donne, riprese 18 maggio: Luca Salatino sceglie Soraia

Luca ha trovato l'amore a Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione delle nuove puntate della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che Salatino è riuscito a fare chiarezza nei suoi sentimenti. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni indicano che Luca ha scelto Soraia. La corteggiatrice lombarda è riuscita a fare breccia nel cuore del tronista e ad avere la meglio su Lilli. Nelle recenti puntate andate in onda sul piccolo schermo, Salatino aveva avuto un avvicinamento con Lilli, mentre Soraia era stata lasciata un po' in disparte. Allam Ceruti era apparsa fredda nei confronti del tronista e non aveva digerito l'interesse che aveva avuto sia per Aurora, sia per Pugliese.

Probabilmente, nelle registrazioni successive, Luca è riuscito a trovare un punto di incontro con Soraia e a trovare la serenità con la corteggiatrice lombarda, chiarendosi. La coppia, pertanto, ha lasciato il dating show insieme, durante le riprese di mercoledì 18 maggio.

Uomini e Donne, prossime puntate: Soraia è la scelta di Luca

Soraia ha colpito Luca fin dalla prima esterna, quando il tronista è stato in forte imbarazzo per la grande attrazione fisica che aveva provato per la sua spasimante. Il tronista non ha mai nascosto il feeling che lo ha legato sempre di più alla single lombarda. La coppia ha avuto qualche problema con l'arrivo di Aurora.

Infatti, Soraia ha sempre affermato di non avere mai temuto Lilli come rivale in amore, ma Colombo. Allam, infatti, ha ritenuto l'estetista una minaccia per la sua conoscenza con il tronista, perché si era accorta che Luca era molto attratto dalla single. Aurora, però, ha lasciato la trasmissione ad un passo dalla scelta. Infatti, nelle recenti puntate di Uomini e Donne, l'estetista ha preferito mettere fine alla sua esperienza televisiva, ritenendo che Luca non fosse l'uomo giusto per lei.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Luca lascia la trasmissione con Soraia

Le anticipazioni della registrazione di mercoledì 18 maggio, al momento, non rivelano ulteriori dettagli in merito alla scelta di Luca e Soraia.

Come avvenuto nelle precedenti puntate, però, è ipotizzabile che per la coppia siano caduti i petali rossi dal soffitto e che i due fidanzati abbiano ballato una canzone, prima di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi. Attualmente, non è chiaro come abbia preso la cosa Lilli e se il tronista abbia fatto un discorso alla corteggiatrice per spiegarle le motivazioni che l'hanno portato a non sceglierla. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire dettagli in più su quanto accaduto in studio nell'ultima registrazione del dating show e per capire come si è concluso il percorso di Luca nel dating show di Canale 5.