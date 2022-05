La registrazione di Uomini e donne del 18 maggio è stata ricca di colpi di scena e novità, sia per il trono over, sia per quello classico. A tal proposito, Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo single di Caserta, arrivato in studio per lei. Nel frattempo Ida e Riccardo Guarnieri sono usciti a cena insieme, ma le cose non sono andate bene e Tina ha attaccato la coppia. Inoltre in studio sono tornati Matteo Ranieri e Valeria Cardone per assistere alla scelta di Luca Salatino.

Uomini e Donne, registrazione 18 maggio: Gemma conosce un single di Caserta

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non ha portato fortuna in amore a Gemma. La dama torinese, infatti, ha avuto alcune conoscenze all'interno del dating show, che però non sono andate bene. Recentemente la single piemontese aveva iniziato una frequentazione con Franco, ma il cavaliere romano l'aveva lasciata dopo qualche uscita. Anche la conoscenza fra Galgani e Giacomo è naufragata in breve tempo.

Le anticipazioni della registrazione della trasmissione di Maria De Filippi del 18 maggio, trapelate in rete dall'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che per Gemma c'è stata una novità. Nello studio del programma di Canale 5, infatti, è arrivato un uomo di Caserta desideroso di conoscerla.

Dopo avere visto il single, la dama torinese ha deciso di approfondire la conoscenza del cavaliere.

Uomini e Donne, riprese 18 maggio: Ida e Riccardo Guarnieri vanno a cena insieme e Tina li attacca

Ida e Riccardo Guarnieri, invece, avevano trovato un punto di incontro nella registrazione precedente, ma durante le riprese di Uomini e Donne del 18 maggio, gli ex protagonisti di Temptation Island hanno avuto uno scontro.

La parrucchiera, infatti, aveva deciso di andare a cena con il cavaliere pugliese e la coppia ha raccontato come è andata la serata. Le cose fra la dama e il single tarantino non sono andate bene e finora non c'è stato un ritorno di fiamma, ma solo scontri. Sembra, pertanto, che la relazione fra Ida e Riccardo non sia del tutto ricominciata, così Tina Cipollari ha attaccato gli ex fidanzati.

Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che l'opinionista della trasmissione di Canale 5 ha avuto da ridire sulla coppia, come già avvenuto nelle recenti puntate.

Matteo e Valeria in studio per la scelta di Luca

Nella registrazione del 18 maggio, inoltre, c'è stata un'importante novità per il trono classico. Infatti Luca ha fatto la propria scelta, terminando la sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi. Per assistere alla fine del percorso del cuoco romano, Matteo e Valeria sono tornati nello studio del dating show. L'ex fidanzato di Sophie Codegoni, infatti, ha legato molto con Luca e quest'ultimo non ha mai nascosto di considerare l'ex tronista ligure come un fratello.

Durante le riprese, Luca ha deciso di lasciare il programma con Soraia, anziché con Lilli.

Al momento non sono trapelati indizi e non è chiaro se per la coppia siano caduti i petali rossi e se abbiano ballato insieme, prima di lasciare la trasmissione. Inoltre non è emersa nessuna informazione sul discorso fatto dal tronista alla corteggiatrice non scelta e come abbia preso la cosa la single romana. Pugliese, infatti, aveva manifestato di tenere molto al single laziale e aveva rivelato che avrebbe fatto di tutto per poter uscire dal programma con il tronista.