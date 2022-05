Luca Salatino ha registrato la sua scelta a Uomini e Donne. In una stories, su Instagram, l’ex corteggiatrice Aurora Colombo ha punzecchiato il tronista romano. La diretta interessata probabilmente ha letto le anticipazioni relative alla scelta e ha tratto le sue conclusioni.

Il commento dell’ex corteggiatrice

Il percorso di Luca Salatino a Uomini e donne è stato caratterizzato da alti e bassi. Il tronista romano sembrava ad un passo dalla scelta tra Soraia e Lilli, ma quando arrivò Aurora Colombo nel dating show mise tutto in discussione. Dopo il ritiro della corteggiatrice, Luca era tornato a concentrare le sue attenzioni sulle uniche corteggiatrici rimaste nel programma di Maria De Filippi.

Dopo avere letto le anticipazioni relative alla scelta di Luca Salatino, Aurora Colombo ha lanciato una frecciatina allo chef romano. Su Instagram, la diretta interessata ha scritto: “Certe persone le definisce il tempo… Davanti a tanta ipocrisia sorrido”.

I motivi della presunta stoccata

L’ex corteggiatrice dopo l’addio a Uomini e Donne aveva spiegato di non aver proseguito la conoscenza con Luca Salatino, perché lo trovava troppo diversi da lei. La diretta interessata lo aveva definito un bravissimo ragazzo, ma al tempo stesso sentiva di non sentire le stesse sensazioni del tronista. Sui social, Aurora si era detta convinta che se non fosse andata via dal programma, probabilmente Luca sarebbe uscito con lei.

Dunque, la diretta interessata è convinta che l’uscita con Soraia sia solamente una “scelta di ripiego”.

Secondo Aurora Colombo, Luca Salatino potrebbe avere deciso di uscire con Soraia Allam solo ed esclusivamente per lasciare il programma con qualcuno.

Lilli sarebbe la non-scelta di Luca Salatino

Secondo quanto si apprende dalle registrazioni di Uomini e Donne, Luca Salatino sarebbe uscito con Soraia Allam.

Tra i due la conoscenza era partita a gonfie vele, ma l’arrivo di Aurora aveva mandato in crisi Soraia. Nella puntata di mercoledì 18 maggio, era intervenuta anche Maria De Filippi. La conduttrice aveva esortato il tronista romano ad ascoltare meglio i discorsi della corteggiatrice. A quanto pare il discorso di De Filippi avrebbe portato Luca a capire Soraia, tanto da sceglierla.

La ragazza non ha mai nascosto di non provare dei sentimenti per il tronista, ma ha solo cercato di far capire di esserci rimasta per l’atteggiamento di Luca. A domanda diretta di Salatino, Soraia ha ammesso di provare sensazioni forti ma ha ribadito che non si può ancora parlare di amore. Lilli invece, sarebbe stato la corteggiatrice non scelta anche se rispetto a Soraia ha sempre continuato il suo corteggiamento anche dopo l’arrivo di Aurora.