La Serie TV di origini turche intitolata Brave & Beautiful (Cesur ve Güzel) prosegue la propria programmazione su Canale 5 con tanti colpi di scena inaspettati.

Nell’episodio che andrà in onda il 25 maggio 2022 Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) tenterà di fare colpo su Tahsin Korludağ (Tamer Levent) con l’obiettivo di riuscire a diventare la sua nuova compagna, ma con scarsi risultati.

Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç), invece, riuscirà fingerà di togliersi la vita, venendo anche ricoverata d’urgenza in ospedale. Quali saranno le sue intenzioni?

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio del 25 maggio: Tahsin caccia Hulya dalla sua tenuta

Nel corso della puntata della serie televisiva che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 25 maggio, a partire dalle 16:20, Hulya si darà da fare per difendere la sua incolumità, dopo aver appreso che Turan (Serhat Parıl), il padre del figlio Muzzafer, è stato scagionato e in più dopo aver fatto cadere dalle scale la sua ex complice Cahide (Sezin Akbaşoğulları). Dagli spoiler si evince che la donna cambierà atteggiamento nei confronti di Tahsin, visto che farà il possibile per passare del tempo in sua compagnia, ma dovrà fare i conti con delle serie conseguenze.

La madre del piccolo Muzzafer si introdurrà nel letto del fondatore terriero di Korludag, che dopo averla scambiata per la moglie Adalet, la respingerà in malo modo.

L'uomo, non appena capirà qual è il vero volto della sua "ospite" sarà abbastanza severo, infatti la caccerà non solo dal letto, ma anche dalla tenuta.

Adalet finge di togliersi la vita, Bulent arrabbiato con la madre

Intanto Cahide non avrà un bel rapporto con Reyhan (Işıl Dayıoğlu), la domestica che suo marito Korhan (Erkan Avci) porterà nella loro nuova abitazione.

Adalet invece, dopo aver appreso da Necla (Cansu Türedi) che Tahsin ha una malattia incurabile e aver saputo che suo fratello Riza ha la prova per incastrarlo, fingerà un malore per farsi accompagnare in infermeria. Qui la donna approfitterà per prendere una dose massiccia di barbiturici per inscenare un suicidio e dopo averli ingeriti si renderà necessario il ricovero in ospedale.

Che cosa avrà in mente Adalet?

Nel contempo Mihriban (Devrim Yakut) sarà pronta per il discorso per la campagna elettorale con la speranza di riuscire a diventare sindaco, mentre Bulent (Serkan Altunorak) non la prenderà per niente bene quando vedrà la madre aspettare Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ).