Oggi martedì 31 maggio andrà in onda la seconda parte della scelta di Luca a U&D. Il pubblico di Canale 5, dunque, sta per assistere al fidanzamento tra il tronista e Soraia, che però è avvenuto quasi due settimane fa. Dall'ultima registrazione alla quale ha partecipato, Salatino è riapparso sui profili social dell'amico Matteo Ranieri: i due sono insieme in Liguria e delle loro fidanzate non c'à traccia. Alcuni fan, compreso Amedeo Venza, sospettano che la storia tra il romano e la "prescelta" Ceruti possa essere già arrivata al capolinea.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Mancano poche ore alla messa in onda della scelta di Luca: la puntata di U&D del 31 maggio, infatti, sarà dedicata quasi interamente alla decisione del tronista romano tra Lilli e Soraia. Da più di dieci giorni, però, si sa già cosa è accaduto alla fine del percorso di Salatino, soprattutto il nome della corteggiatrice che ha preferito dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Nell'attesa di poter tornare sui social network dopo quasi un anno di inattività (il giovane fa parte del cast del dating-show da settembre scorso, ovvero da quando ha cominciato a frequentare Roberta Giusti), il protagonista del Trono Classico appare sul profilo Instagram di uno dei suoi più cari amici.

Sono giorni, infatti, che Matteo Ranieri pubblica foto e video con Luca che, finita l'esperienza negli studi Elios, l'ha raggiunto in Liguria per quella che sembra a tutti gli effetti una vacanza tra soli uomini.

Le perplessità degli spettatori di U&D

Le Instagram Stories che Matteo sta condividendo in questo periodo, hanno per protagonisti solo lui e Luca: i due si stanno facendo vedere mentre girano in motorino oppure mentre consumano un aperitivo vista mare.

Ranieri, dunque, sta facendo vedere all'amico i posti più belli della sua terra, quelli dove è cresciuto e che ora vuole condividere con una delle persone con le quali ha legato di più a U&D.

A scatenare il gossip, però, non sono tanto i contenuti social che sta postando l'ex tronista di recente, quanto la decisione di Salatino di trascorrere le prime giornate di "libertà" (ha dovuto vivere in un residence romano per tutta la durata del suo percorso in tv) con l'amico Matteo e non con la neo fidanzata.

"Ma si sono già lasciati?", è questa la domanda che sta impazzando sul web da quando Luca si è palesato in Liguria senza la compagna Soraia, che ha scelto negli studi Elios soltanto lo scorso 19 maggio.

Il legame nato negli studi di U&D

Proprio in queste ore, anche Amedeo Venza si è esposto per commentare la strana situazione che si è venuta a creare dopo la scelta di Luca.

In un post che ha caricato su Instagram il 31 maggio, l'influencer ha asserito che fonti vicine a Soraia avrebbero confermato che tra lei e il tronista non sarebbe mai scattata la scintilla lontano dalle telecamere ma che, prima di lasciarsi definitivamente, starebbero cercando di trovare un equilibrio.

"Si sono visti un paio volte ma non è nato nulla", ha fatto sapere il pugliese nello sfogo social che è destinato a fare il giro del web ancor prima che venga trasmessa su Canale 5 la puntata di U&D dedicata al fidanzamento tra i due ragazzi.

Se tra Luca e Soraia non ha davvero funzionato, si saprà con certezza solamente quando entrambi riprenderanno possesso dei loro account e potranno pubblicare quello che vogliono. Per regolamento, infatti, tutti i membri del cast del dating-show non possono condividere foto o video che contengano anticipazioni su quello che deve ancora andare in onda.

Dal pomeriggio di oggi, però, i due giovani saranno liberi di chiacchierare con i fan e spiegare loro cosa sta succedendo dopo la scelta.