Oggi, lunedì 30 maggio, è iniziata la messa in onda della scelta di Luca Salatino. I telespettatori di U&D sono rimasti spiazzati dalla decisione degli addetti ai lavori di dividere in due parti il momento del fidanzamento tra il romano e Soraia Cerruti. Sui social network, infatti, sono apparsi molti commenti di protesta sui contenuti proposti nella puntata odierna: un parere comune, è che si stia dando troppo spazio ad un tronista che probabilmente non è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico come molti suoi predecessori.

I pareri degli spettatori di U&D

Chi pensava che la scelta di Luca sarebbe stata trasmessa per intero il 30 maggio, sarà rimasto male nello scoprire che la redazione ha voluto prolungare l'attesa rimandando il momento decisivo a martedì 31.

Oggi, infatti, si è parlato quasi esclusivamente del romano ma l'appuntamento si è interrotto proprio poco prima che il protagonista del Trono Classico comunicasse alle corteggiatrici la sua decisione finale.

Dopo aver dedicato qualche minuto a Gemma Galgani e ai due balli che ha fatto col suo nuovo spasimante, Maria De Filippi ha informato i presenti che Salatino avrebbe concluso il suo percorso nel dating-show da lì a breve.

Il ragazzo è entrato in studio elegantissimo ed emozionato ma, prima di dare spazio a Lilli e a Soraia, c'è stato un approfondimento sul bel legame che è nato tra il giovane e il cavaliere Alessandro.

Le gag col cavaliere di U&D Alessandro

Dopo aver mostrato una candid camera che la redazione di U&D ha fatto a Luca ed Alessandro nei camerini, Maria De Filippi ha mandato in onda una serie di video girati dai due prima della scelta.

Il cavaliere pugliese ha accompagnato Salatino a scegliere l'abito che avrebbe indossato il giorno del suo fidanzamento, dopodiché ha accettato che il giovane gli preparasse un piatto di carbonara come ringraziamento.

Buona parte della puntata del 30 maggio, dunque, è stata dedicata al romano e ai rapporti che ha instaurato in quest'anno di permanenza nel cast del dating-show (prima è stato corteggiatore di Roberta Giusti, poi subito dopo tronista accanto a Matteo Ranieri) e ai tanti "grazie" che ha rivolto alla padrona di casa e ai membri dello staff.

Soraia e Lilli sono entrate in studio quando mancava poco alla fine, giusto il tempo per assistere ai loro "best moments" e all'ultima giornata che hanno trascorso con Luca prima della sua decisione definitiva.

Ultimi appuntamenti con U&D prima dell'estate

La puntata di U&D del 30 maggio, dunque, è terminata con l'ingresso in studio delle sedie rosse che simboleggiano la scelta e l'abbraccio tra Luca e Matteo Ranieri, ospite con la fidanzata Valeria Cardone.

La decisione del tronista, dunque, sarà mostrata martedì 31, ovvero nel corso del penultimo appuntamento della stagione 2021/2022: mercoledì 1° giugno, infatti, il dating-show andrà in vacanza per circa tre mesi (la nuova edizione comincerà attorno a metà settembre).

"Le scelte sono tornate come ai vecchi tempi, cioè divise in due giorni. Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia", ha commentato un fan del programma che non apprezza particolarmente il romano.

"Avevano detto che oggi avrebbe fatto la sua scelta", "Due puntate per questa scelta sono troppe, che noia", "Tutto rimandato a domani, da denuncia", "Questo si è tirato avanti per mesi e ora gli danno pure due puntate, scioccata", questi sono alcuni dei pareri negativi che i telespettatori hanno espresso sui social network dopo aver saputo che il fidanzamento tra Luca e Soraia sarà mostrato in televisione un giorno in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale.