Fioccano segnalazioni sui protagonisti del Trono Over di U&D. Dopo Ida Platano, è toccato a Riccardo Guarnieri finire nel mirino dei fan del programma. Lo scorso 2 maggio, infatti, l'influencer Deianira Marzano si è fatta portavoce del racconto di una persona che sostiene di aver avvistato il cavaliere in compagnia di una ragazza che non farebbe parte del cast del dating-show. I due sarebbero stati pizzicati mentre passeggiavano mano nella mano, ovvero in atteggiamenti più che amichevoli.

Aggiornamenti sul cavaliere di U&D Over

Lunedì 2 maggio sul web sono state diffuse due indiscrezioni piuttosto interessanti sui protagonisti assoluti del finale di stagione di U&D.

Deianira Marzano, ad esempio, sul suo profilo Instagram ha pubblicato la segnalazione che una follower le ha inviato su Riccardo.

Una persona che ha incontrato Guarnieri in Puglia (la prova è un selfie che ha fatto col tarantino), sostiene di averlo visto passeggiare insieme a qualcuno che non farebbe parte del cast del dating-show di Maria De Filippi.

Il retroscena che l'influencer ha condiviso con i fan, riguarda anche il seguente messaggio: "Ho incontrato Riccardo a Castellaneta e l'ho visto camminare mano nella mano con una ragazza dai capelli neri molto più giovane di lui (lei non fa parte del programma)".

Le chiacchiere sul protagonista di U&D

L'autrice della segnalazione ha aggiunto che Riccardo le ha gentilmente concesso di fare una foto insieme, e la prova è stata inviata a Deianira che l'ha subito caricata su Instagram.

La napoletana, fidandosi di chi sostiene di aver visto Guarnieri mano nella mano con una giovane esterna al cast di U&D, si è chiesta: "Ma se lui esce con altre donne, che motivo ha di andare in trasmissione. Ci va per trovare cosa, gli sponsor?".

L'influencer Marzano, dunque, ha dato credito ai proprio follower e ha puntato il dito contro il cavaliere che da un mese a questa parte sta monopolizzando le puntate del dating-show con il suo rapporto con Ida Platano.

Proprio lo scorso 2 maggio, infatti, i telespettatori sono stati aggiornati sulla confessione che la dama ha fatto sull'ex fidanzato. Pressata da Tina ad ammettere il sentimento che prova ancora oggi per il pugliese, la parrucchiera ha detto: "Non mi è indifferente e non lo sarà mai. Non sento più le farfalle nello stomaco, ma mi fa ancora effetto averlo di fronte ogni settimana".

L'avvistamento della dama Ida di U&D

Riccardo non è l'unico protagonista di U&D ad essere stato al centro delle chiacchiere lo scorso 2 maggio.

Mentre in tv veniva trasmessa la puntata in cui Tina cercava di indagare sull'attuale rapporto tra Guarnieri e Platano, in rete veniva caricato un video piuttosto inequivocabile su Ida.

La dama del Trono Over, infatti, è stata beccata da una fan mentre baciava con passione un uomo che non è certamente il suo ex fidanzato.

Nel filmato che sta facendo il giro del web, si vede la parrucchiera in un locale intenta a scambiarsi effusioni con un signore senza capelli, che però dà le spalle a chi riprendeva, quindi il suo volto non compare mai chiaramente.

Tra le ipotesi che stanno facendo gli spettatori del dating-show, quella che va per la maggiore è che Ida stesse baciando Marco, il 37enne che si è presentato il trasmissione per corteggiarla nella puntata andata in onda lunedì scorso.

Il cavaliere in questione assomiglia molto fisicamente all'uomo al quale Platano era vicinissima qualche giorno fa, quello insieme al quale è stata immortalata nella sua città inconsapevolmente.

Le anticipazioni delle prossime registrazioni di Uomini e donne, chiariranno se la dama baciava davvero il suo spasimante oppure se c'è un'altra new entry nel suo cuore.