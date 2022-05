Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Can Yaman. Il divo turco rimetterà piede nella programmazione di Canale 5 dopo un lungo periodo di assenza e sbarcherà in prima serata.

Spazio anche al ritorno di Barbara D'Urso che, contrariamente alle indiscrezioni di queste settimane, continuerà ad essere uno dei volti di punta della programmazione autunnale.

Can Yaman ritorna in prime time: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset di questo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio in prime time per il ritorno di Can Yaman.

L'attore turco, dopo aver ottenuto dei grandi successi con le varie soap opera trasmesse nel daytime di Canale 5, ritornerà nel palinsesto di Canale 5 con un nuovo prodotto che si preannuncia già attesissimo dai fan.

Trattasi di "Viola come il mare", la nuova fiction in sei puntate che vede protagonista Yaman nei panni di un giornalista che collabora alle indagini su vari casi di cronaca assieme a Francesca Chillemi.

Barbara d'Urso non lascia Mediaset

La fiction, inizialmente prevista per la stagione primaverile di Canale 5, è stata poi rimandata al prossimo autunno 2022.

Tra settembre e ottobre, quindi, i fan dell'attore turco assisteranno al suo ritorno ufficiale in prime time con questo nuovo prodotto che si appresta a conquistare il gradimento degli spettatori.

In attesa di rivederlo all'opera in prime time, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset della stagione autunnale rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Barbara d'Urso.

Contrariamente alle indiscrezioni che trapelavano in rete in questi giorni, la conduttrice partenopea continuerà ad essere uno dei volti di spicco della programmazione Mediaset del prossimo autunno 2022.

Pomeriggio 5 confermato con d'Urso: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno

Dopo la pausa estiva con Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ritornerà nuovamente in onda dai primi di settembre per riprendere in mano le redini del suo talk show che, tutti i giorni, intrattiene e informa una media di circa due milioni di spettatori in daytime.

Resta da capire, però, se la conduttrice partenopea avrà anche qualche nuova trasmissione in prime time, dopo gli ascolti poco esaltanti de La Pupa e il Secchione Show, il reality show in onda attualmente su Italia 1.

Sempre nell'autunno Mediaset, è confermato il ritorno di Uomini e donne: il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ritornerà ad occupare la fascia del daytime pomeridiano, dopo gli ottimi ascolti di questa edizione che ha conquistato una media di quasi tre milioni di fedelissimi a settimana.

Confermato anche il Grande Fratello Vip 7 nell'autunno Mediaset 2022

E poi ancora, sempre nell'autunno della rete ammiraglia del Biscione, ripartirà l'appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto alla sua settima edizione e, anche quest'anno, debutterà verso fine settembre per poi andare avanti "ad oltranza", così come è successo con le ultime edizioni trasmesse su Canale 5.

Anche questa volta, il GF Vip 7 occuperà una doppia prima serata: l'appuntamento è in programma di lunedì e di giovedì sera.

Top secret, invece, le novità legate al cast di questa settima stagione del reality show Mediaset. Al momento, infatti, non si conoscono ancora i dettagli sui nomi dei concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà. Gli autori, però, sono già al lavoro per mettere a punto il nuovo cast e non si esclude che possano esserci anche due nuove opinioniste.