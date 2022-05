Lunedì 2 maggio andrà in onda una nuova puntata di U&D: gli spoiler che circolano in rete da quando questo appuntamento è stato registrato, fanno sapere che si parlerà ancora e a lungo di Ida e Riccardo. Tina Cipollari, in particolare, non perderà l'occasione per criticare gli ex fidanzati per la poca chiarezza con la quale starebbero gestendo il loro rapporto. I telespettatori, inoltre, assisteranno ad una nuova sfilata delle dame dopo tanto tempo: Gemma&Co porteranno in passerella dei look pensati per un tema scelto dalla redazione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sta per ricominciare la regolare programmazione di U&D dopo il weekend: lunedì 2 maggio, infatti, sarà trasmessa una nuova puntata, un appuntamento incentrato su svariate tematiche.

Le anticipazioni che circolano da qualche giorno sul web, informano fan e curiosi del fatto che oggi si parlerà ancora di Ida e Riccardo e del rapporto che stano ricostruendo da quando lui è rientrato nel cast.

Tina Cipollari attaccherà entrambi i protagonisti del Trono Over, cercando di metterli alle strette su quello che provano l'uno per l'altro ad anni di distanza dalla loro rottura definitiva.

Nelle prossime ore, però, i telespettatori non assisteranno alla confessione di Platano sulle reali emozioni che sente tutt'ora per l'ex fidanzato: questo colpo di scena verrà mostrato nei giorni seguenti, quando sarà mandata in onda la "puntata della verità".

Novità su dame e cavalieri di U&D Over

Oltre agli attacchi di Tina ad Ida e Riccardo, il 2 maggio il pubblico di U&D assisterà ad una nuova sfilata.

A distanza di mesi dall'ultima volta, Maria De Filippi condurrà un défilé tutto al femminile su una tematica scelta dalla redazione ma ancora sconosciuta al pubblico. Protagoniste in passerella, saranno le dame del parterre: Gemma, Gloria, Pinuccia, Aneta e le altre sfileranno davanti ai cavalieri per cercare di aggiudicarsi il titolo di donna meglio vestita della puntata.

Non mancheranno i commenti degli opinionisti sui look delle signore (soprattutto Cipollari criticherà chi non la convincerà) e la classifica finale generata dai voti che gli uomini del cast hanno assegnato di volta in volta a chi ha partecipato.

Il tronista di U&D in difficoltà

Tra gli argomenti che saranno affrontanti nella puntata di U&D del 2 maggio ma anche in quelle successive, spicca quello sull'indecisione di Luca.

Il tronista è prossimo alla scelta (che dovrebbe avere luogo a breve, prima che la stagione 2021/2022 finisca) e ancora sembra non avere una netta preferenza tra le tre corteggiatrici che sta conoscendo.

Ogni settimana, infatti, il romano si avvicina ad una ragazza e si allontana dalle altre; un meccanismo che conferma la sua più totale incertezza su chi sceglierà a fine percorso.

A contendersi il cuore del bel Salatino, sono rimaste: la timida Lilli, la determinata Aurora e la dolce ma decisa Soraia.

Le anticipazioni degli appuntamenti che sono stati registrati lo scorso weekend, fanno sapere che una delle tre spasimanti di Luca non era presente in studio (si tratta di Aurora), ma non è ben chiaro se è stata eliminata oppure non ha preso parte alle riprese per il subentrare di altri impegni di lavoro.

Ricapitolando, la puntata di Uomini e Donne di lunedì 2 maggio tratterà del riavvicinamento amichevole ma non troppo tra Ida e Riccardo, delle pesanti critiche di Tina ai due ex fidanzati che non si sbilanciano sul tipo di rapporto che vogliono avere ora che hanno chiarito i dissapori del passato, e sul tortuoso percorso di Luca alla ricerca dell'anima gemella davanti alle telecamere.