Sabato 30 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne, la seconda della settimana che sta per concludersi. Gli spoiler trapelati dagli studi Elios fanno sapere che Gemma è incappata nell'ennesima delusione d'amore. Per quanto riguarda i tronisti giovani, invee, Veronica continua il suo percorso, mentre Luca potrebbe essere prossimo alla scelta. I studio però, con lui, erano presenti solo Soraia e Lilli.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Come accade ormai ogni fine settimana, anche sabato 30 aprile il cast di U&D si è riunito per registrare delle nuove puntare.

Le anticipazioni riportate Lorenzo Pugnaloni su Instagram fanno sapere che sono stati affrontati molti temi negli studi Elios.

La prima novità riguarda Gemma. La dama stava frequentando Giacomo da un paio di settimane, ma a quanto pare è tutto finito proprio per volere del cavaliere. Contrariamente a quello che si vociferava in questi giorni, Galgani non lascerà il programma insieme al signore che l'ha corteggiata per un breve periodo: è stato proprio lui a mettere fine alla loro conoscenza per motivi che non sono ancora stati resi noti.

La 72enne, dunque, è di nuovo single e in cerca della persona giusta con la quale condividere i prossimi anni.

L'ultima delusione amorosa nella quale la torinese è incappata, però, non smentisce completamente il rumor che la vorrebbe prossima all'addio del Trono Over, dopo oltre 12 anni vissuti da assoluta protagonista.

Decisioni vicine per i giovani di U&D

Se la registrazione di U&D del 29 aprile era stata monopolizzata da Ida e Riccardo, quella del 30 ha fatto a meno di loro. Gli spoiler pubblicati in rete fanno sapere che Maria De Filippi non ha neppure interpellato i due ex fidanzati, preferendo concentrarsi su altri personaggi che il giorno prima erano rimasti in ombra.

Gli ultimi sviluppi su Platano e Guarnieri, comunque, informano che lei ha ammesso di provare ancora qualcosa e che non rifiuterebbe un riavvicinamento, mentre lui ha preso le distanze e ha ribadito che intende avere con la bresciana solo un rapporto d'amicizia.

Durante le riprese non c'è stato spazio neppure per un'altra donna moto chiacchierata: Catia Franchi.

La sorella della stilista Elisabetta non è stata chiamata a centro studio dopo le tante critiche che ha ricevuto per come si è approcciata a Biagio di recente.

Aurora assente alla puntata di U&D

Tra le poche anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione di U&D del 30 aprile ci sono quelle sui due ragazzi che stanno cercando l'amore sulla poltrona rossa.

Veronica Rimondi è uscita in esterna sia con Andrea che con Matteo: nessuna novità, invece, sull'altalenante conoscenza con Federico.

Luca Salatino, invece, ha portato fuori Soraia e non Lilli, ma la notizia più interessante riguarda chi non era presente in studio. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha aggiornato fan e curiosi sul fatto che Aurora non abbia partecipato alle riprese di questo fine settimana, quindi potrebbe essere stata eliminata oppure andata via di sua volontà (potrebbe anche aver avuto problemi di tipo personale).

A corteggiare il romano, al momento, potrebbero essere solo in due e presto potrebbero esserci interessanti sviluppi a riguardo.

Insistenti voci, infatti, sostengono che presto il giovane potrebbe annunciare la sua scelta. Mancano poche settimane al finale di stagione del dating show, quindi sia Luca che Veronica a breve verranno chiamati a prendere una decisione definitiva tra i corteggiatori che stanno frequentando da mesi davanti alle telecamere.