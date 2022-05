Tempo di inganni e rivelazioni nelle prossime puntate di Brave and Beautiful. Le vicende di Cesur, Sühan e di tutti i personaggi della serie turca arriveranno ad una svolta. In particolare, nella settimana dal 2 al 6 maggio 2022 Riza costringerà Salih a rubare del denaro a Tahsin, mentre Cesur e Sühan dovranno collaborare per rintracciare un testimone importante per il processo sulla morte di Fügen.

Anticipazioni Brave and Beautiful dal 2 al 6 maggio: Cesur tenta di smascherare Riza

Dopo aver sorpreso Riza (Yiğit Özşener) nel proprio studio, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) inizierà a sospettare di lui, al punto tale da escogitare un modo per metterlo alla prova.

Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022 Alemdaroğlu, con la collaborazione di Rifat (Müfit Kayacan) e di un certo Orhan, smaschererà l'ex galeotto. Intanto, Bulent (Serkan Altunorak) avrà una conversazione con Tahsin (Tamer Levent) nel corso della quale quest’ultimo lo informerà di voler creare una nuova azienda. L'uomo gli proporrà di diventare suo socio, ma in cambio dovrà accettare di spiare le mosse di Korhan (Erkan Avcı) e Cesur. Nel frattempo, il giovane Korludağ cercherà di convincere Sühan (Tuba Büyüküstün) a non abortire, ma sembrerà tutto inutile. Resosi conto di non riuscire a farle cambiare idea, deciderà di rivolgersi a Cesur, rivelandogli che la sorella è incinta e vuole interrompere la gravidanza.

Sühan finge di avere abortito: Brave and Beautiful, anticipazioni fino al 6 maggio

Venuta a conoscenza delle intenzioni di Sühan, Cesur correrà in ospedale per impedirle di abortire. La donna gli comunicherà di avere messo fine alla gravidanza, ma in realtà non sarà così. Pieno di rabbia nei confronti dell'ex moglie, Alemdaroğlu si concentrerà su Riza e su come spingerlo a commettere un passo falso.

Nel frattempo, la morte di Fügen (Tilbe Saran) sarà ancora un caso aperto. Stando agli spoiler diffusi sul web, mentre il processo per l'omicidio della donna verrà nuovamente rinviato, i piani di Soyözlü procederanno nella direzione pianificata sin dall'inizio. Il fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç) continuerà a tenere in pugno Salih (Okday Korunan), costringendolo a scassinare la cassaforte di Tahsin per sottrargli del denaro.

Sirin (Irmak Örnek) ne verrà a conoscenza e chiederà al padre delle spiegazioni.

Cesur e Sühan indagano sul guardiano scomparso: Brave and Beautiful spoiler 2-6 maggio

Nelle puntate in onda nella settimana dal 2 al 6 maggio 2022 Cesur e Sühan seguiranno insieme una pista per scoprire la verità sulla morte di Fügen. Stando alle anticipazioni, tutto inizierà quando la designer deciderà di incontrare Aynur, la figlia del guardiano della sua fabbrica, indicato come testimone fondamentale per il processo, ma misteriosamente scomparso nel nulla. Cesur ascolterà la conversazione telefonica tra l'ex moglie e la giovane donna e, con un escamotage, riuscirà ad essere anch'egli presente all'incontro. Nel frattempo Mihriban (Devrim Yakut), per contrastare Tahsin, deciderà di candidarsi come sindaco di Korludağ.