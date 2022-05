Dal pomeriggio lunedì 6 giugno va in onda, su Canale 5, una nuova soap opera intitolata Un altro domani. La storia è incentrata sulle vite di Julia e di Carmen. Le vicende si muovono continuamente su due piani temporali totalmente differenti e non mancano mai dei colpi di scena interessanti. Di seguito approfondiamo le vicende della prima settimana di messa in onda, fino a venerdì 10 giugno.

Prime anticipazioni su Un altro domani

Nel corso dei primi episodi di Un Altro Domani, in onda dal 6 al 10 giugno su Canale 5, la vita di Julia sta per cambiare: poco prima del suo matrimonio riceve una notizia che la sconvolge, costringendola a trasferirsi in un piccolo paese spagnolo nella casa appartenuta a una donna di nome Carmen.

Diversi anni addietro, quest'ultima era fuggita dalla Guinea in seguito a un evento tragico che la aveva vista coinvolta e, pertanto, si era trasferita appunto in tale paesino vicino a Madrid.

Julia trova il diario di Carmen

Nel frattempo, Julia decide di passare dei momenti da sola, per riflettere sui recenti avvenimenti e va ad abitare nella casa che suo padre Carlos le ha lasciato. Viene accolta calorosamente soprattutto da Elena, un'amica di famiglia, la quale l'aiuta a rimettere a posto l'intera abitazione. Purtroppo, però, Julia si rende conto che la sua presenza non è ben gradita a tutti. Difatti, qualcuno le scaglia una pietra contro la finestra della camera, rompendo il vetro.

Grazie a questo imprevisto, la ragazza trova il diario di una certa Carmen.

Pertanto, appena lo vede, non può fare a meno di leggerlo. Si lascia rapire dal racconto della vita di questa donna molto affascinante, la quale descrive minuziosamente ogni dettaglio di uno dei suoi viaggi. In particolare parla di quando va in Africa a trovare suo padre, rendendosi conto che deve far fronte a delle regole troppo serrate e non riesce ad accettare i soprusi nei confronti degli africani: il giorno seguente, Carmen scompare improvvisamente.

Il matrimonio di Julia

Andando avanti con la lettura, Julia inizia a porsi molte domande e vuole andare a fondo della questione. Va da sua madre a chiedere spiegazioni su Carlos, sul suo concepimento e sul motivo per cui suo padre l'ha abbandonata. Diana, però, continua a raccontarle versioni totalmente diverse. La signora Elena, invece, non riesce a mentire alla ragazza e le dice che sua madre non le ha raccontato la verità.

Turbata dalla situazione, Julia corre a confidarsi con Oscar. Nel frattempo, però, continua a indagare sul passato e trova due passaporti che sono appartenuti proprio alla misteriosa Carmen.

Intanto, l'attenzione si sposta nuovamente sul racconto di Carmen. Quest'ultima va a una festa indigena alla quale era stata invitata, dimenticando l'evento organizzato da Francisco, suo padre, per presentarla nell'alta società. Quando i parenti si rendono conto che non è in casa, Augustina chiede subito a Kiros di andarla a cercare.

Intanto il giorno del matrimonio di Julia è arrivato e, appena Diana la raggiunge, si prepara per la cerimonia. Tutti gli invitati aspettano l'arrivo della sposa, in particolare il suo futuro marito Sergio.

Tuttavia, la giovane ha una strana sensazione perché sente, dentro di sé, che qualcosa non va.

Infine si fa nuovamente un tuffo nel passato: Carmen prende le difese di Enoa, l'intera colonia si scandalizza e l'affare della fabbrica di suo padre rischia di saltare. Francisco, infatti, è molto arrabbiato con lei. Pertanto, per farsi perdonare, sua figlia lo raggiunge in fabbrica e viene a conoscenza di una verità sconvolgente.